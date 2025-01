Diretta Rai Sport Domenica 26 Gennaio 2025 - Sci Alpino Garmisch / Kitzbuhel. Pallavolo Coppa Italia

In vista del weekend, Domenica 26 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione sportiva su RaiDue inizia alle 11:00 con il consueto appuntamento con il notiziario "TG Sport Giorno" in diretta dallo studio TV1 di Milano. A seguire, alle 11:05, ci sarà la diretta del Super G Femminile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, trasmesso da Garmisch, in Germania, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca e le interviste a cura di Simone Benzoni. Alle 15:15, spazio alla rubrica "Rai Sport Live", anch'essa in diretta dallo studio SR5 di Roma, con la conduzione di Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini. Poco dopo, alle 15:20, sarà la volta della diretta della finale della SuperLega maschile di Pallavolo, Verona contro Civitanova, da Casalecchio di Reno, Bologna. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con lo studio a cura di Edi Dembinski e Fabio Vullo. Alle 17:50, il "TG Sport Sera della Domenica" tornerà in diretta dallo studio SR8 di Roma. Infine, alle 22:50, l'attenzione si sposterà sulla rubrica "La Domenica Sportiva... al 90°", in diretta dallo studio TV1 di Milano, con Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, che commenteranno l'attualità del calcio e degli altri sport con interviste, opinioni e successi sportivi. Alle 00:30, il programma cederà il posto a "L'Altra DS", condotto da Fabrizio Tumbarello.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 11:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile (diretta)

da Garmisch [Germania]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni



: da Garmisch [Germania] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Interviste: Simone Benzoni ore 15:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: SuperLega maschile - Finale: Verona - Civitanova (diretta)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo



: da Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 26 Gennaio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD per domenica 26 gennaio 2025 inizia alle 06:00 con la replica della prima semifinale della Final Four Del Monte Coppa Italia Superlega di Pallavolo Maschile, in cui si affrontano le squadre di Perugia e Verona. Questo evento viene trasmesso in diretta dallo stadio di Casalecchio di Reno, Bologna. La telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, mentre lo studio, che fornisce analisi e commenti, è curato da Edi Dembinski e Fabio Vullo.

Alle 07:00, segue il notiziario "TG Sport Mattino", trasmesso in diretta, che offre una panoramica delle ultime notizie sportive, aggiornamenti su eventi in corso e approfondimenti sulle principali competizioni in corso, con un focus su risultati e classifiche. Alle 07:30, Rai Sport HD trasmette la replica della Coppa del Mondo di Snowboard 2024/25, in particolare il Slalom Gigante Parallelo, competizione che si svolge a Rogla, Slovenia. Gli spettatori potranno seguire le emozionanti gare con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti, che offriranno dettagli tecnici e analisi sui partecipanti e le loro performance. Alle 08:15, spazio alla replica della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2024/25, con la Sprint maschile e femminile a Tecnica Libera, trasmessa da Engadina, Svizzera. La competizione, che vede i migliori fondisti sfidarsi in una gara di velocità, è seguita dalla telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi, che approfondiranno le tecniche e le strategie adottate dai partecipanti.

Alle 09:00, Rai Sport propone la rubrica "Memory", un programma che ricorda eventi e personaggi storici dello sport. In questo caso, il focus è su Paola Pezzo, campionessa di mountain bike, la cui carriera ha segnato un'epoca nel panorama sportivo italiano. Alle 10:00, Rai Sport trasmette in diretta dallo studio TV5 di Milano il programma studio "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25", condotto da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, che offre un'analisi dettagliata degli eventi in corso nella Coppa del Mondo di Sci Alpino. Viene discussa la situazione attuale del circuito, le prestazioni degli atleti e gli imminenti eventi. Alle 10:15, Rai Sport HD trasmette in diretta lo Slalom maschile - 1a manche da Kitzbuhel, Austria, uno degli eventi più prestigiosi del circuito di Coppa del Mondo. I telecronisti Davide Labate e Alberto Schieppati seguiranno passo dopo passo le esibizioni dei migliori slalomisti, analizzando le difficoltà del tracciato e le performance degli atleti.

Alle 11:20, è prevista la replica della rubrica "Dribbling", un programma che esplora storie di sport e vita personale di atleti, mettendo in luce anche gli aspetti umani e familiari dietro la carriera sportiva. In questa puntata, si racconta la storia di Fabrizio Meoni, motociclista specialista dei raid, che è scomparso vent'anni fa durante il Rally Dakar. Inoltre, il programma esplora la scelta di Jonathan Lee Klinsmann, figlio dell'ex calciatore Jurgen Klinsmann, che ha deciso di diventare portiere invece di seguire le orme del padre. Si racconta anche la tragica storia di Valentina Ometto, che ha perso il figlio Carlo Alberto e ha creato il progetto "Piccolo Principe" per donare apparecchi salvavita e organizzare corsi di formazione all'emergenza. Alle 11:55, Rai Sport trasmette la diretta della Coppa del Mondo di Biathlon 2024/25 con la staffetta femminile 4x6 km da Anterselva, Bolzano. La telecronaca è affidata a Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter, che descriveranno le difficoltà della gara, l'intensità della competizione e le strategie adottate dalle diverse squadre. Alle 13:25, Rai Sport HD prosegue con la diretta dello Slalom maschile - 2a manche da Kitzbuhel, Austria. I telecronisti Davide Labate e Alberto Schieppati seguiranno gli atleti nelle loro performance finali, analizzando gli eventuali cambiamenti nelle condizioni del tracciato e la loro influenza sui risultati.

Alle 14:40, lo studio "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25" tornerà in diretta, ancora con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, per un altro aggiornamento sull'andamento della competizione, con un focus sulle prossime gare e le analisi delle performance dei vari atleti. Alle 14:40, Rai Sport HD trasmette anche la diretta del Biathlon 12,5 km inseguimento maschile da Anterselva, con la telecronaca di Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter. La gara è particolarmente interessante perché gli atleti devono recuperare terreno rispetto ai primi classificati, offrendo spettacolari scontri diretti. Alle 15:30, Rai Sport propone "Speciale TG Sport - Patrizio Oliva", un programma a cura di Monica Matano, che esplora la carriera e la vita del campione di boxe Patrizio Oliva, raccontando successi, sfide e aneddoti di un'epoca d'oro per il pugilato italiano.

Alle 15:50, Rai Sport trasmette in diretta il match di Rugby Campionato Italiano Serie A Elite 2024/25, tra Mogliano e Colorno, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Questo incontro segna la 10a giornata del campionato, con entrambe le squadre in cerca di punti cruciali per la classifica. Alle 17:55, Rai Sport HD segue la 20a giornata del Campionato Italiano di Pallavolo Femminile Serie A1, con la partita tra Conegliano e Chieri, trasmessa in diretta da Villorba, Treviso. La telecronaca è affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani, con l'obiettivo di analizzare le dinamiche di gioco e le strategie delle squadre. Alle 20:30, Rai Sport ripropone la staffetta femminile 4x6 km del Biathlon, questa volta in replica, per permettere agli appassionati di rivedere le migliori prestazioni.

Alle 22:00, Rai Sport trasmette la differita della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 20 km Mass Start maschile a Tecnica Libera, da Engadina, Svizzera, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Luca Orlandi. Questa gara, che offre spettacolari sorpassi e momenti di grande tensione, si svolge su un percorso impegnativo. Alle 23:00, sarà la volta della differita della stessa competizione, ma nella versione femminile, sempre a Tecnica Libera, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Luca Orlandi. Alle 00:05, Rai Sport HD trasmette la differita della finale della SuperLega maschile di Pallavolo tra Verona e Civitanova, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, e lo studio a cura di Edi Dembinski e Fabio Vullo.

Infine, il palinsesto si chiude con le repliche notturne, a partire dalle 02:45, delle gare di Sci Alpino, Biathlon e Sci di Fondo, che permettono agli appassionati di rivivere i momenti più emozionanti delle competizioni del giorno.

ore 06:00 Pallavolo Maschile: Final Four Del Monte Coppa Italia Superlega 1a Semifinale: Perugia - Verona (replica)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

da Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Parallelo (replica)

da Rogla [Slovenia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Rogla [Slovenia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 08:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint Maschile/Femminile a Tecn. Libera (replica)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi

da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi ore 09:00 Rubrica: Memory - Paola Pezzo

ore 10:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom maschile - 1a manche (diretta)

da Kitzbuhel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Kitzbuhel [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 11:20 Rubrica: Dribbling (replica)

Genitori e figli uniti dallo sport, ma non solo. In apertura la storia di Fabrizio Meoni, motociclista specialista dei raid, morto vent'anni fa nel corso del Rally Dakar. E poi Jonathan Lee Klinsmann, che ha scelto un mestiere opposto a quello di papà Jurgen: ha preferito infatti parare i gol, piuttosto che farli, come ha spiegato a Stefano Bizzotto davanti ai pali della porta del Cesena, la squadra con cui gioca in Serie B. A Padova, invece, Monica Matano intervista Valentina Ometto, che ha perso un figlio di dodici anni, Carlo Alberto, a causa di un malore durante una corsa campestre: per ricordarlo ha creato il progetto "Piccolo Principe" con l'obiettivo di donare apparecchi salvavita e organizzare corsi di formazione all'emergenza. Infine, ospite in studio, il fiorettista Tommaso Marini, campione del mondo nel 2023 a livello individuale e medaglia d'argento nel torneo olimpico a squadre di Parigi.

Genitori e figli uniti dallo sport, ma non solo. In apertura la storia di Fabrizio Meoni, motociclista specialista dei raid, morto vent'anni fa nel corso del Rally Dakar. E poi Jonathan Lee Klinsmann, che ha scelto un mestiere opposto a quello di papà Jurgen: ha preferito infatti parare i gol, piuttosto che farli, come ha spiegato a Stefano Bizzotto davanti ai pali della porta del Cesena, la squadra con cui gioca in Serie B. A Padova, invece, Monica Matano intervista Valentina Ometto, che ha perso un figlio di dodici anni, Carlo Alberto, a causa di un malore durante una corsa campestre: per ricordarlo ha creato il progetto "Piccolo Principe" con l'obiettivo di donare apparecchi salvavita e organizzare corsi di formazione all'emergenza. Infine, ospite in studio, il fiorettista Tommaso Marini, campione del mondo nel 2023 a livello individuale e medaglia d'argento nel torneo olimpico a squadre di Parigi. ore 11:55 Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 4x 6 km Staffetta femminile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter ore 13:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom maschile - 2a manche (diretta)

da Kitzbuhel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Kitzbuhel [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 14:40 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:40 Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 12,5 km inseguimento maschile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cotter ore 15:30 Speciale TG Sport - Patrizio Oliva

a cura di Monica Matano

a cura di Monica Matano ore 15:50 Rugby: Camp. Italiano Serie A Elite 2024/25 10a giornata: Mogliano - Colorno (diretta)

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

da Mogliano Veneto [Treviso] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti ore 17:55 Pallavolo Femminile: Camp. Italiano Serie A1 Tigotà 2024/25 20a giornata: Conegliano-Chieri (diretta)

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 20:30 Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 4x 6 km Staffetta femminile (replica)

ore 22:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 20 km Mass Start maschile a tecn. Libera (differita)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi

da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi ore 23:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 20 km Mass Start femminile a tecn. Libera (differita)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi

da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi ore 00:05 Pallavolo: SuperLega maschile - Finale: Verona - Civitanova (differita)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

da Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo ore 02:45 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom maschile - 2a manche (replica)

ore 03:45 Biathlon: Coppa del Mondo 2024/25 12,5 km inseguimento maschile (replica)

ore 04:35 Sci Nordico. Coppa del Mondo Sci di Fondo Engadin: 20 km Mass Start femminile - t. libera (replica)

ore 05:30 Sci Nordico. Coppa del Mondo Combinata Nordica: Gara 2 (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Il programma di dirette in streaming di Rai Sport HD per domenica 26 gennaio 2025 include numerosi eventi sportivi che gli appassionati potranno seguire su Rai Play, con diversi eventi trasmessi su canali dedicati.

La prima gara in diretta streaming sarà alle 12:30 su Rai Play Sport 1, con la Coppa del Mondo di Sci di Fondo, da Engadina, Svizzera, dove si disputerà la gara di 20 km Mass Start maschile a Tecnica Libera. La telecronaca sarà affidata a Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi, che commenteranno l'andamento della gara e le strategie dei fondisti. Alle 13:30, Rai Play Sport 2 trasmetterà in diretta il Ciclocross della Coppa del Mondo, con la gara Elite Donne da Hoogerheide, Olanda. Andrea De Luca e Paolo Mei offriranno la telecronaca, analizzando le tecniche e le strategie delle cicliste nel percorso impegnativo. Alle 15:00, Rai Play Sport 1 proporrà la diretta della gara di 20 km Mass Start femminile a Tecnica Libera della Coppa del Mondo di Sci di Fondo, sempre da Engadina, Svizzera. Anche in questo caso, Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi seguiranno la gara e commenteranno le performance delle atlete.

Sempre alle 15:00, Rai Play Sport 2 offrirà la diretta della gara di Ciclocross della Coppa del Mondo, questa volta con la competizione maschile Elite da Hoogerheide, Olanda. Andrea De Luca e Paolo Mei saranno impegnati a raccontare ogni momento della gara, che promette di essere altrettanto spettacolare. Infine, alle 15:00, Rai Play Sport 3 trasmetterà la finale della SuperLega maschile di Pallavolo, con il match Verona - Civitanova da Casalecchio di Reno, Bologna. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, mentre lo studio, che fornirà aggiornamenti e analisi durante e dopo la partita, sarà gestito da Edi Dembinski e Fabio Vullo.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Engadin: 20 km Mass Start maschile tecnica libera (diretta)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi



da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Engadin: 20 km Mass Start femminile tecnica libera (diretta)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi



da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriela Paruzzi ore 13:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Coppa del Mondo - Hoogerheide: Elite Donne (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 15:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Coppa del Mondo - Hoogerheide: Elite Uomini (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 15:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: SuperLega maschile - Finale: Verona - Civitanova (diretta)

da Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Edi Dembinski e Fabio Vullo

