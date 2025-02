Dirette e Telecronisti Eventi Rai Sport Sabato 8 Febbraio 2025 | Rugby Sei Nazioni, Pallavolo Coppa Italia

In vista del weekend, Sabato 8 Febbraio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

Dallo sci alpino ai Campionati Mondiali 2025 al grande rugby del Sei Nazioni, passando per rubriche storiche come Dribbling e 90° Minuto del Sabato, l’offerta sportiva di Rai 2 HD promette spettacolo ed emozioni per tutti gli amanti dello sport. La giornata inizia alle 11:00 su Rai 2 con il consueto appuntamento con TG Sport Giorno, il notiziario sportivo che aggiorna i telespettatori su tutte le ultime news dal mondo dello sport, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Pochi minuti dopo, alle 11:10, spazio alla velocità e all’adrenalina della neve con la discesa femminile dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2025, in diretta da Saalbach-Hinterglemm, in Austria. A raccontare le imprese delle migliori sciatrici del mondo ci saranno Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, con il contributo a bordopista di Simone Benzoni. In studio, a commentare la gara e analizzare le prestazioni delle atlete, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, pronti a regalare un’analisi tecnica dettagliata.

Il momento clou della giornata arriva alle 15:00, quando lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Italia e Galles nella seconda giornata del Sei Nazioni 2025. Dopo l’esordio nel torneo, gli Azzurri tornano in campo in un match cruciale per dimostrare il proprio valore contro una delle squadre più temibili del rugby internazionale. Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti guideranno la telecronaca dell’incontro, mentre Vito Giannulo seguirà le reazioni da bordocampo con interviste ai protagonisti. In studio, a commentare la partita e a fornire un’analisi dettagliata, ci saranno Armando Palanza, Andrea Lo Cicero e Tommaso Visentin.

Dopo una giornata intensa, alle 18:20, torna l’informazione sportiva con TG Sport Sera del Sabato, in diretta dagli studi SR8 di Roma, per fare il punto su tutti i principali eventi del giorno. Alle 18:30, spazio all’approfondimento con Dribbling, il magazine sportivo curato da Monica Matano. La puntata si apre con un’intervista esclusiva a Francesca Lollobrigida, argento olimpico nei 3000 metri ai Giochi di Pechino 2022, che racconta la sua preparazione per Milano-Cortina 2026. A seguire, un emozionante faccia a faccia con la leggenda della canoa azzurra Josefa Idem e un focus su Giulio Pellizzari, astro nascente del ciclismo italiano, pronto a lasciare il segno nella nuova stagione. La puntata si chiude con un omaggio a George Weah, ex attaccante del Milan e unico calciatore africano ad aver conquistato il Pallone d’Oro nel 1995. A ricordarlo sarà Demetrio Albertini, che si soffermerà anche sull’attuale momento del club rossonero, protagonista di un mercato invernale rivoluzionario.

Infine, in tarda serata, appuntamento imperdibile alle 23:00 con 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. La trasmissione offrirà una panoramica completa sulla giornata di Serie A, con tutte le immagini degli anticipi, collegamenti dai campi e il tradizionale spazio dedicato alla moviola per analizzare gli episodi arbitrali più discussi.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 11:10 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Campionati Mondiali 2025 Discesa Femminile (diretta)

da Saalbach-Hinterglemm [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi, Paolo De Chiesa



: da Saalbach-Hinterglemm [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Interviste: Simone Benzoni In studio: Sabrina Gandolfi, Paolo De Chiesa ore 15:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rugby - Sei Nazioni 2025: 2a Giornata ITALIA vs Galles (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

In studio: Armando Palanza, Andrea Lo Cicero e Tommaso Visentin

Dopo l'esordio nel torneo, l'Italia torna in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni in una sfida dal sapore di riscatto! Gli Azzurri affrontano il Galles in un match che promette emozioni, intensità e spettacolo.



: dallo stadio Olimpico di Roma Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo In studio: Armando Palanza, Andrea Lo Cicero e Tommaso Visentin Dopo l'esordio nel torneo, l'Italia torna in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni in una sfida dal sapore di riscatto! Gli Azzurri affrontano il Galles in un match che promette emozioni, intensità e spettacolo. ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Monica Matano intervista Francesca Lollobrigida, pattinatrice argento olimpico nei 3000 metri a Pechino nel 2022. L'atleta si racconta dai recenti successi negli Stati Uniti alla sua preparazione in vista dei Giochi di casa, quelli di Milano-Cortina del prossimo anno. A seguire l'intervista alla leggenda della canoa azzurra, Josefa Idem. E ancora con Giulio Pellizzari, promessa del ciclismo italiano, che è pronto per l'inizio della stagione con tante speranze nel cassetto. In chiusura la copertina dedicata George Weah, fantastico attaccante del Milan, unico giocatore africano ad aver vinto il Pallone d'oro, nel 1995, nonché ex Presidente della Liberia. Dell'uomo e del professionista parla un suo grande compagno di squadra, Demetrio Albertini, che si sofferma anche sull'attuale stagione del club rossonero, protagonista di una vera e propria rivoluzione nella finestra invernale di calciomercato.



: a cura di Monica Matano Monica Matano intervista Francesca Lollobrigida, pattinatrice argento olimpico nei 3000 metri a Pechino nel 2022. L'atleta si racconta dai recenti successi negli Stati Uniti alla sua preparazione in vista dei Giochi di casa, quelli di Milano-Cortina del prossimo anno. A seguire l'intervista alla leggenda della canoa azzurra, Josefa Idem. E ancora con Giulio Pellizzari, promessa del ciclismo italiano, che è pronto per l'inizio della stagione con tante speranze nel cassetto. In chiusura la copertina dedicata George Weah, fantastico attaccante del Milan, unico giocatore africano ad aver vinto il Pallone d'oro, nel 1995, nonché ex Presidente della Liberia. Dell'uomo e del professionista parla un suo grande compagno di squadra, Demetrio Albertini, che si sofferma anche sull'attuale stagione del club rossonero, protagonista di una vera e propria rivoluzione nella finestra invernale di calciomercato. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 8 Febbraio 2025

Si parte all’alba, alle 06:00, con la replica della gara Under 23 femminile dei Campionati Mondiali di Ciclocross 2025, disputati a Liévin, in Francia, con la telecronaca di Andrea De Luca. Subito dopo, alle 07:00, spazio all’informazione con TG Sport Mattino, il notiziario in diretta che aggiorna gli appassionati su tutte le ultime notizie del mondo dello sport. Alle 07:30, torna il grande rugby con la replica della sfida tra Italia e Galles nel Sei Nazioni Under 20, disputata a Treviso e raccontata dalla voce di Armando Palanza e Tommaso Visentin. L’adrenalina non si ferma, perché alle 09:30 è tempo di rivivere la Sprint a squadre a tecnica classica della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2024/25, con le immagini spettacolari della gara disputata a Cogne, in Valle d'Aosta, raccontate da Marco Tripisciano e Marco Selle.

Dalle piste innevate si passa al ghiaccio con la replica del Gala dei Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2025, trasmesso alle 10:00 direttamente da Tallinn, in Estonia. La telecronaca è affidata a Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini, che guideranno gli spettatori attraverso le esibizioni spettacolari dei migliori pattinatori del continente. Le gare in diretta iniziano alle 11:55, quando da San Pellegrino, in provincia di Bergamo, arriva la prima sfida della Coppa del Mondo di Freestyle Skicross. L’azione sarà raccontata da Silvano Ploner e Federico De Albertis, pronti a commentare le spettacolari discese e i duelli tra gli atleti. Dopo una breve pausa alle 13:15 con il segmento promozionale "Gli Imperdibili", si torna in pista alle 13:25 con la replica della gara di Big Air della Coppa del Mondo, disputata ad Aspen, in Colorado, con la telecronaca di Silvano Ploner.

Il pomeriggio si infiamma con il grande volley: alle 15:10, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca la prima semifinale della Coppa Italia di Pallavolo Femminile, con la sfida tra Conegliano e Novara. A raccontare l’evento saranno Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre dallo studio interverranno Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta. Subito dopo, alle 17:55, toccherà alla seconda semifinale, con Scandicci e Milano che si giocheranno l’accesso alla finale. Anche in questo caso, la telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre i commenti in studio saranno curati da Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta. Il grande volley prosegue anche in serata, alle 20:25, con la Superlega Credem Banca 2024/25 e la sfida numero 19 della stagione tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in diretta da Trento. A raccontare il match saranno Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con la consueta passione e competenza.

In seconda serata, spazio ancora agli sport invernali con la differita della sesta giornata dei Mondiali Junior/U23 di Sci di Fondo, in programma alle 23:00 da Schilpario, in provincia di Bergamo, con la telecronaca di Marco Signorelli. Per chi si fosse perso il grande rugby del pomeriggio, alle 23:30 sarà trasmessa la replica della sfida del Sei Nazioni 2025 tra Italia e Galles, con il commento di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti e gli aggiornamenti dal bordocampo di Vito Giannulo. La notte sarà dedicata alla Coppa Italia Frecciarossa di Pallavolo Femminile, con la replica della prima semifinale alle 01:30 e della seconda semifinale alle 04:00, per chiudere in bellezza una giornata all’insegna dello sport su Rai Sport HD.

ore 06:00 Ciclocross: Camp. Mondiali 2025 Under 23 Femminile replica

da Liévin [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Liévin [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Rugby Under 20: Sei Nazioni 2025 ITALIA - Galles (replica)

da Treviso

Telecronca: Armando Palanza e Tommaso Visentin

da Treviso Telecronca: Armando Palanza e Tommaso Visentin ore 09.30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre T.CLASSICA (replica)

da Cogne [Aosta]

Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle

da Cogne [Aosta] Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 10.00 Pattinaggio di Figura: Camp. Europei 2025 Gala (replica)

da Tallinn [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi, Fabrizio Pedrazzini

da Tallinn [Estonia] Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi, Fabrizio Pedrazzini ore 11:55 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 1 (diretta)

da San Pellegrino [Bergamo]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

da San Pellegrino [Bergamo] Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis ore 13:15 Promo: Gli Imperdibili

ore 13:25 Freestyle: Coppa del Mondo Big Air (replica)

da Aspen [Colorado]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Aspen [Colorado] Telecronaca: Silvano Ploner ore 15:10 Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Semifinale: Conegliano - Novara (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta ore 17:55 P Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Semifinale: Scandicci - Milano (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta ore 20:25 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2024/25 #19: Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta)

da Trento

Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Trento Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00 Sci di Fondo: C.to del Mondo Junior/U23 Schilpario 6a giornata (differita della giornata)

da Schilpario [Bergamo]

Telecronaca: Marco Signorelli

da Schilpario [Bergamo] Telecronaca: Marco Signorelli ore 23:30 Rugby - Sei Nazioni 2025: 2a Giornata ITALIA vs Galles (replica)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

vs Galles (replica) dallo stadio Olimpico di Roma Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo ore 01:30 Pallavolo Femminile: Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 Semifinale 1 (replica)

ore 04:00 Pallavolo Femminile: Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 Semifinale 2 (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

A partire da Rai Sport HD, che trasmette 24 ore su 24 l’intera programmazione dedicata allo sport, hai sempre a disposizione un flusso continuo di eventi di altissimo livello. E se desideri concentrarti su match e competizioni specifiche, Rai Play Sport 1 ti porta direttamente sul campo di gioco con alcune delle sfide più attese della giornata. La giornata di sport si accende alle 11:55 con la Coppa del Mondo di Freestyle, in diretta da San Pellegrino (Bergamo). Lo Skicross, una delle discipline più spettacolari degli sport invernali, vedrà gli atleti sfidarsi in una gara adrenalinica tra velocità, curve mozzafiato e sorpassi al limite. La telecronaca sarà affidata a Stefano Ploner e Federico De Albertis, pronti a raccontare ogni istante della competizione.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di Serie A Femminile di Pallavolo, con due semifinali di altissimo livello. Alle 15:00, il primo big match vede protagoniste Conegliano e Novara, due squadre pronte a lottare per conquistare un posto nella finalissima. Dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), Marco Fantasia e Giulia Pisani accompagneranno gli spettatori con la loro telecronaca appassionata, mentre Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta offriranno approfondimenti e interviste direttamente dallo studio. Ma l’azione non finisce qui: alle 17:55, sempre dalla Unipol Arena, arriva il secondo grande duello della giornata con Scandicci contro Milano. Un altro match ad altissima tensione che promette spettacolo, emozioni e giocate spettacolari. Anche in questa occasione, a raccontare la partita saranno Marco Fantasia e Giulia Pisani, con il supporto in studio di Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta, per offrire analisi e commenti a caldo su ogni sviluppo della sfida.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle Coppa del Mondo - San Pellegrino: Skicross - Gara 1 (diretta)

da San Pellegrino [Bergamo]

Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis



da San Pellegrino [Bergamo] Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Semifinale: Conegliano - Novara (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta



dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta ore 17:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Semifinale: Scandicci - Milano (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta

