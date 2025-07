Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile

In vista del weekend, Sabato 12 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo Femminile: Giro d'Italia Women 2025 7a tappa: Fermignano > Monte Nerone (diretta)

da Monte Nerone [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

ore 14:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour in diretta 8a tappa: Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne (diretta)

da Laval Espace Mayenne [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

In studio: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

ore 16:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour Replay (diretta)



Ciclismo: Tour de France 2025 - Le Strade del Tour - 9a tappa: Chinon - Châteauroux



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 12 Luglio 2025

ore 06:00 Bocce: Camp. Italiani Finali (replica)

da San Giovanni in Persiceto [Bologna]

Telecronca: Luigi Di Lauro

da San Giovanni in Persiceto [Bologna] Telecronca: Luigi Di Lauro ore 10:15 Tiro a Volo: Coppa del Mondo Lonato del Garda Skeet maschile (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 11:30 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Maschile: Ungheria - Australia (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics 2025 di Singapore, a sfidarsi in vasca sono l'Ungheria e l'Australia.

ore 12:45 Ciclismo Femminile: Giro d'Italia Women 2025 7a tappa: Fermignano > Monte Nerone (diretta)

da Monte Nerone [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

ore 14:00 Automobilismo - C.to It. Cross Country Italian Baja Automobilismo - C.to It. Cross Country Italian Baja (replica)
da Pordenone
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Pordenone

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Pordenone Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 14:35 Gli Imperdibili Promo replica Roma autori vari

ore 14:40 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Maschile: Romania - ITALIA (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics di Singapore 2025 si sfidano in vasca la Romania e l'Italia.

ore 16:05 Tiro a Volo: Coppa del Mondo Lonato del Garda Fossa Olimpica Maschile (diretta)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 17:30 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Maschile: Montenegro - Grecia (differita)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics 2025 si sfidano in vasca il Montenegro e la Grecia.

ore 18:45 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Mugello 2a prova - gara 1 (differita)

dal Mugello [Firenze]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

ore 20:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Sera 8a tappa

ore 20:45 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 3a giornata gruppo C: Svezia - Germania (diretta)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini

ore 23:00 Tiro a Volo: Coppa del Mondo Lonato del Garda Fossa Olimpica Femminile (differita della giornata )
da Lonato del Garda [Brescia]
Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

ore 00:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 8a tappa: Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne

ore 00:45 Automobilismo: Rally - Camp. Italiano Roma Capitale 5a tappa - gara 2 replica

da Fiuggi [Frosinone]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

ore 01:45 Automobilismo: Camp. Europeo Formula Regional 4a prova replica
da Hungaroring [Ungheria]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Hungaroring [Ungheria]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 02:55 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 3a giornata gruppo C: Svezia - Germania (replica)

ore 04:50 Bocce: Camp. Italiani Finali (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta in streaming si possono seguire in qualsiasi momento grazie al live continuo offerto da Rai Sport HD, che trasmette 24 ore su 24 tutta la sua programmazione in tempo reale. Basta accedere alla piattaforma per vedere cosa è attualmente in onda e restare aggiornati su tutte le discipline seguite dal canale.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo Campionato Italiano GT Sprint - Mugello: 2a prova - gara 1 (diretta)

dal Mugello [Firenze]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli



- Rai Play Sport 1 ore 13:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallanuoto Maschile: Montenegro - Grecia (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Per i World Aquatics 2025 si sfidano in vasca il Montenegro e la Grecia.



- Rai Play Sport 2 ore 14:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Tiro a Volo Coppa del Mondo Fossa Olimpica femmile (diretta)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante



