Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 3 - Senza tregua, Lunedi 3 Marzo 2025

Lunedi 3 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Action HD alle 21:45 sul canale 305, "The Equalizer 3 - Senza tregua", il terzo capitolo della saga diretta da Antoine Fuqua con Denzel Washington. Robert McCall ha trovato rifugio in un tranquillo paesino della Sicilia, cercando pace dopo una vita di violenza. Ma quando scopre che i suoi nuovi amici sono minacciati dalla criminalità organizzata locale, il suo senso di giustizia lo costringerà ancora una volta a entrare in azione. Tra paesaggi suggestivi, tensione crescente e combattimenti spettacolari, il film chiude la trilogia con un mix di adrenalina ed emozione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Vermiglio", un intenso dramma storico di Maura Delpero. In un villaggio trentino, durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, la vita della famiglia Graziadei viene sconvolta dall'arrivo di un soldato siciliano disertore. Tra diffidenza, speranza e tensioni irrisolte, il film esplora le ferite del conflitto e le relazioni umane in un contesto di guerra e cambiamento.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Una spia e mezzo", un’esplosiva action-comedy con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Un ex secchione delle superiori, ora diventato un letale agente della CIA, recluta un vecchio compagno di scuola per una missione pericolosa. Tra inseguimenti, sparatorie e battute fulminanti, il film offre un mix irresistibile di azione e comicità. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Inkheart - La leggenda di Cuore d'inchiostro", un'avventura fantasy con Brendan Fraser. La giovane Maggie scopre che suo padre ha un dono straordinario: può dare vita ai personaggi dei libri leggendo ad alta voce. Ma quando un malvagio antagonista prende il controllo, lei dovrà trovare il modo di riportare tutto alla normalità, in un viaggio tra realtà e fantasia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Countdown", un thriller inquietante con Elizabeth Lail. Un'app per smartphone in grado di prevedere il momento esatto della morte diventa virale, ma quando una ragazza scopre di avere solo pochi giorni di vita, inizia una disperata corsa contro il tempo per cambiare il suo destino.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Footloose", il leggendario musical con Kevin Bacon. Un giovane ribelle si trasferisce in una piccola città dove il ballo è vietato per legge. Deciso a riportare la musica nella vita dei ragazzi del posto, sfiderà le rigide regole della comunità in una storia di libertà e passione senza tempo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Vice - L’uomo nell’ombra", il biopic diretto da Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, il controverso vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza di George W. Bush, raccontata con uno stile unico che mescola satira e cronaca politica. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Un matrimonio da favola", una commedia brillante di Carlo Vanzina con Adriano Giannini e Ricky Memphis. Un gruppo di ex compagni di scuola si ritrova dopo vent’anni per il matrimonio di uno di loro. Ma il passato, i vecchi amori e le scelte di vita fatte nel tempo porteranno a situazioni esilaranti e riflessioni inaspettate.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Povere Creature!", il film pluripremiato di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Un racconto surreale e visionario su una giovane donna riportata in vita da un eccentrico scienziato, che si ribella alle convenzioni della società in un viaggio straordinario attraverso l’Europa. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "The Holdovers - Lezioni di vita", il toccante dramedy di Alexander Payne, vincitore di un Oscar e due Golden Globe. Durante le vacanze di Natale, un professore severo, un giovane studente ribelle e una cuoca affranta dal lutto si trovano costretti a trascorrere il tempo insieme nel campus di un collegio, dando vita a un'inaspettata e profonda connessione umana.





