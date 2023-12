Coppa Italia Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Quarti: Palinsesto e Telecronisti

Si entra nel vivo della Coppa Italia di Lega Pro con i quarti di finale: una partita stasera, tre mercoledì, tutte in gara secca con eventuali supplementari e rigori. Il format muterà, invece, per le semifinali e la finalissima che saranno giocate tra andata e ritorno. Saranno otto le squadre che si contenderanno l’accesso alla fase successiva: quattro compagini del girone B della Serie C NOW, due del girone A ed altrettante del girone C, e tutte le sfide saranno fra squadre di gironi diversi in campionato.

Si inizia martedi 11 Dicembre con Pontedera-Padova: i toscani una delle due formazioni ancora in lizza senza successi nella manifestazione, solo semifinali nelle edizioni 2014/15 e 2017/18, mentre i biancoscudati hanno alzato la coppa una prima volta nel 1979/80, facendo bis nel 2021/22.

Mercoledì 12 Dicembre in campo Avellino-Lucchese con gli irpini finalisti perdenti nella prima edizione assoluta del torneo nella stagione sportiva 1972/73 e nel 1999/00, e con i rossoneri toscani che, invece, hanno alzato il trofeo nella stagione 1989/90. Sempre alle 18.30 la sfida Vicenza-Rimini: il Lanerossi è campione in carica e vittorioso due volte (la prima affermazione nel 1981/82) mentre i romagnoli hanno già raggiunto il loro massimo risultato storico, i quarti di finale, come nel 2004/05. Chiusura in notturna – ore 20.30 di mercoledì – con Catania-Pescara. Per gli etnei la semifinale del 2019/2020 rappresenta il miglior risultato ottenuto nella manifestazione; gli abruzzesi, invece, hanno eguagliato il loro record personale del 2001/02 raggiungendo i quarti di finale.

SKY COPPA ITALIA SERIE C NOW 2023/24 DIRETTA - QUARTI - PALINSESTO E TELECRONISTI

MARTEDI 12 DICEMBRE 2023

Ore 18:00 Coppa Italia Serie C - Quarti di Finale: Pontedera vs Padova

in diretta su Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo

MERCOLEDI 13 DICEMBRE 2023

Ore 18:30 Coppa Italia Serie C - Quarti di Finale: Avellino vs Lucchese

in diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



Ore 18:30 Coppa Italia Serie C - Quarti di Finale: Vicenza vs Rimini

in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



Ore 20:30 Coppa Italia Serie C - Quarti di Finale: Catania vs Pescara

in diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli

