Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno Nazionale Andata: Palinsesto e Telecronisti

28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà?

Non perderti neanche un’azione dei playoff di Serie C NOW in streaming su NOW

Martedi 21 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo dei playoff della Serie C NOW 2024 ritorna sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono entrati nel vivo i playoff di Serie C: dopo i 15 match giocati per il primo e secondo turno, ancora altre 24 partite in programma con 13 squadre in corsa per raggiungere Mantova, Cesena e Juve Stabia in Serie B. La grande novità è l'utilizzo sin da subito e per tutte le gare del Var

Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four.

Inoltre, non perderti su Sky Sport 24 il nuovo appuntamento con "Area C", un programma di approfondimento della durata di 30 minuti interamente dedicato alla Serie C NOW sotto il coordinamento di Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio.

La Serie C NOW si inserisce in un'ampia offerta calcistica di Sky e NOW, che comprende oltre 2.500 partite live nella stagione 2023/2024. Tra queste, tre partite in esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, l'intera Serie BKT, i campionati esteri (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League, e anche l'UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 incontri, di cui 20 in esclusiva).

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALE - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Martedì 21 maggio 2024, alle ore 20:30, si svolgeranno le partite del 2° Turno Playoff Nazionale della Serie C NOW. Il Catania affronterà l'Avellino allo Stadio "Angelo Massimino" di Catania, con la diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, commentata da Sabino Palermo. Contemporaneamente, il L.R. Vicenza giocherà contro il Padova allo Stadio "Romeo Menti" di Vicenza, trasmessa su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con telecronaca di Gianluca Di Marzio. La Juventus Next Gen sfiderà la Carrarese allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, con la diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Scognamiglio. Infine, il Benevento incontrerà la Torres allo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento, con la diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, commentata da Matteo Occhiuto.

MARTEDI 21 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie C NOW 2° Turno Playoff Nazionale: Catania vs Avellino

Stadio “Angelo Massimino”, Catania

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Sabino Palermo



Stadio “Angelo Massimino”, Catania diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Sabino Palermo ore 20:30 Serie C NOW 2° Turno Playoff Nazionale: L.R. Vicenza vs Padova

Stadio "Romeo Menti", Vicenza

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Gianluca Di Marzio



Stadio "Romeo Menti", Vicenza diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Gianluca Di Marzio ore 20:30 Serie C NOW 2° Turno Playoff Nazionale: Juventus Next Gen vs Carrarese

Stadio "Giuseppe Moccagatta", Alessandria

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Scognamiglio



Stadio "Giuseppe Moccagatta", Alessandria diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Pietro Scognamiglio ore 20:30 Serie C NOW 2° Turno Playoff Nazionale: Benevento vs Torres

Stadio "Ciro Vigorito", Benevento

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Matteo Occhiuto

