Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il countdown sta per terminare: la Serie C NOW 2024-25 è sempre più vicina al proprio fischio d’inizio con S.P.A.L. – Ascoli, gara che andrà in scena allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara il prossimo 23 agosto alle ore 20 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Le due squadre tornano a calcare i campi della Serie C a ben nove anni di distanza dall’ultimo confronto dell’otto febbraio 2015, quando al “Cino e Lillo Del Duca” i bianconeri superarono gli ospiti con il risultato di 2-1. Nella gara d’andata, invece, al “Paolo Mazza” furono gli spallini a imporsi sull’Ascoli per una rete a zero grazie alla firma di Mattia Finotto, autore dell’ultimo gol ufficiale della Serie C NOW 2023-24 che regalò la promozione alla Carrarese. Le ultime otto sfide tra le due compagini si sono disputate nella serie cadetta con il bilancio che recita: quattro pareggi, tre vittorie per l’Ascoli e un successo della S.P.A.L.

Prossimo appuntamento, dunque, allo stadio “Mazza” di Ferrara, dove rotolerà il primo pallone della nuova Serie C NOW a seguito di un ricco cerimoniale pre-gara: dal nuovo telo di centrocampo, che sventolerà insieme alle bandiere dei sessanta club della Serie C all’ingresso in campo delle squadre, sino all’esibizione del sassofonista Andrea Poltronieri con l’Inno di Mameli.

Le squadre vincitrici di ogni girone di Serie C ottengono la promozione diretta in Serie BKT, mentre la quarta promossa sarà decisa nei playoff tra le squadre classificate dal secondo al decimo posto e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Nove squadre saranno retrocesse: le ultime tre di ogni girone andranno in Serie D, e le restanti sei saranno stabilite tramite i playout. Il campionato inizia venerdì 23 agosto 2024: 60 le squadre partecipanti, suddivise in tre gironi da 20 squadre ciascuno - il girone A, B e C. La stagione di Serie C si chiuderà poi domenica 27 aprile 2025 per lasciare spazio alla fase dei playoff e dei playout.

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Sky Sport Calcio è il canale di riferimento per guardare le partite del campionato di Serie C 2024/2025, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C!

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Venerdì 23 agosto 2024, la Serie C NOW 2024/25 prende il via con la prima giornata del Girone B, dove alle ore 20:00 la Spal affronterà l'Ascoli. Questo match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Sabino Palermo. A seguire, alle ore 20:45, sempre per il Girone B, Ternana e Pescara si sfideranno, con la partita visibile su Sky Sport Max 205, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, raccontata da Matteo Occhiuto.

La serata prosegue con l'incontro del Girone C tra Juventus Next Gen e Audace Cerignola, in programma alle 20:45, trasmesso su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Federico Botti. Alla stessa ora, sempre per il Girone C, si giocherà Giugliano vs Taranto, visibile su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con Peppe Di Giovanni alla telecronaca. Nel Girone A, Feralpisalò e Novara si affronteranno alle 20:45, con la partita trasmessa su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, commentata da Andrea Conslaes. Sempre alle 20:45, Pineto sfiderà Lucchese per il Girone B, con diretta su Sky Sport 256 e streaming su NOW, accompagnata dalla voce di Andrea Colombo. Concludendo la serata di venerdì, alle 20:45, Latina e Casertana si daranno battaglia nel Girone C, con diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con Calogero Destro al commento.

Sabato 24 agosto 2024, la giornata si apre alle 18:00 con Sorrento vs Catania del Girone C, trasmessa su Sky Sport Max 205, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Pietro Scognamiglio alla telecronaca. Contemporaneamente, nel Girone A, Atalanta U23 affronta Alcione Milano su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con Giovanni Poggi al commento. La partita Pianese vs Perugia del Girone B, trasmessa su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, vedrà Fabio Frabetti alla telecronaca, mentre Triestina e Arzignano V., per il Girone A, si sfideranno con diretta su Sky Sport 255 e streaming su NOW, accompagnata dalla telecronaca di Walter Topan. Altre sfide delle 18:00 includono Legnano vs Salus Pontedera (Girone B) su Sky Sport 256 e in streaming su NOW con Angelo Taglieri, e Albinoleffe vs Caldiero Terme (Girone A) su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con telecronaca di Elia Faggion.

Domenica 25 agosto 2024, alle ore 18:00, il Girone C vedrà la sfida tra Az Picerno e Avellino, trasmessa su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Biagio Liccardo al commento. Sempre alle 18:00, nel Girone A, Lecco affronta Union Clodiense su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Antonio Nucera. Gubbio sfiderà Sestri Levante per il Girone B su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con Matteo Migliori alla telecronaca, mentre Virtus Verona e Lumezzane (Girone A) saranno protagonisti su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, accompagnati dalla voce di Fabrizio Redaelli. Pro Patria e Renate (Girone A) si affronteranno su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con Andrea Calderoni alla telecronaca.

Alle 20:45 di domenica, Virtus Entella e Milan Futuro si sfideranno per il Girone B, con diretta su Sky Sport 252 e streaming su NOW, e Andrea Menon alla telecronaca. Nel Girone A, L.R. Vicenza affronta Giana Erminio su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Manuel Favia. Sempre alle 20:45, ACR Messina e Potenza (Girone C) si sfideranno su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con Andrea Viscardi al commento, mentre Arezzo e Campobasso (Girone B) si affronteranno su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con Andrea Sfolcini alla telecronaca. Infine, nel Girone C, Turris affronterà Monopoli su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con telecronaca di Riccardo Morelli.

Lunedì 26 agosto 2024, la prima giornata si chiuderà con altri incontri serali. Alle 20:30, Crotone e Team Altamura si sfideranno con diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con Sabino Palermo al commento. Alle 20:45, Padova affronterà Trento per il Girone A su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW, con telecronaca di Federico Botti. Alla stessa ora, Foggia vs Trapani (Girone C) sarà trasmessa su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con Cristiano Tognoli alla telecronaca, mentre Benevento e Cavese (Girone C) si sfideranno su Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con Peppe Di Giovanni al commento. Nel Girone B, Torres affronterà Vis Pesaro su Sky Sport 256 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Luca Pellegrini, mentre Carpi vs Rimini sarà visibile su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con Andrea Voria alla telecronaca. Infine, Pro Vercelli vs Pergolettese (Girone A) concluderà la giornata su Sky Sport 258 e in streaming su NOW, con telecronaca di Gioele Anni.

VENERDÌ 23 AGOSTO 2024

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Spal vs Ascoli

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Ternana vs Pescara

diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Juventus Next Gen vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Giugliano vs Taranto

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Feralpisalo' vs Novara

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Conslaes



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Pineto vs Lucchese

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Colombo



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Latina vs Casertana

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Calogero Destro

SABATO 24 AGOSTO 2024

ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a GiornataGirone C: Sorrento vs Catania

diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Alcione Milano

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Pianese vs Perugia

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Triestina vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Water Topan



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Legnano vs Salus Pontedera

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Caldiero Terme

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Az Picerno vs Avellino

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Lecco vs Union Clodiense

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Gubbio vs Sestri Levante

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Lumezzane

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Pro Patria vs Renate

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Virtus Entella vs Milan Futuro

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Giana Erminio

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Manuel Favia



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: ACR Messina vs Potenza

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Viscardi



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Arezzo vs Campobasso

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Sfolcini



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Turris vs Monopoli

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli

LUNEDI 26 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Crotone vs Team Altamura

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Padova vs Trento

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Foggia vs Trapani

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone C: Benevento vs Cavese

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Torres vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone B: Carpi vs Rimini

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Voria



ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 1a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Pergolettese

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni

