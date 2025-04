Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 1 - 3 Aprile (Premier League, Coppa di Germania)

Nella Casa dello Sport di Sky,da martedì 1 a giovedì 3 aprile, appuntamento con la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night e la Coppa di Germania, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si torna in campo per il turno infrasettimanale, valido per la trentesima giornata di Premier League. Si parte martedì 1° aprile, con tre partite: alle 20.45 Arsenal-Fulham, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW, Wolverhampton-West Ham, live su Sky Sport 251 e NOW, mentre alle 21 Nottingham Forest-Manchester United, suSky Sport Uno e NOW. Mercoledì alle 20.45 cinque sfide: Manchester City-Leicester City, (Sky Sport Calcio e NOW), Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251 e NOW), Newcastle-Brentford, (Sky Sport 252 e NOW), Bournemouth-Ipswich Town, (Sky Sport 253 e NOW), e Southampton-Crystal Palace (Sky Sport 254 e NOW). Invece, alle 21, su Sky Sport Uno e NOW, ecco il turno del derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. Giovedì alle 21 chiude la trentesima giornata Chelsea-Tottenham, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

COPPA DI GERMANIA – In Germania si scende in campo per le semifinali di Coppa di Germania.Martedì 1° aprile, alle 20.45, su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW in campo Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen, mentre mercoledì, sempre alla stessa ora e sugli stessi canali, ecco il turno di Stoccarda-Lipsia.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2024/2025!

PREMIER LEAGUE – 30a giornata

MARTEDÌ 1° APRILE

Dalle 20.15 e dalle 23 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Stefano Borghi





con Federica Lodi e Stefano Borghi ore 20.45 ARSENAL-FULHAM

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 20.45 WOLVERHAMPTON-WEST HAM

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Federico Zancan





Sky Sport 251 e NOW telecronaca Federico Zancan ore 21 NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

MERCOLEDÌ 2 APRILE

dalle 20.15 e dalle 23 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano





In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 20.45 MANCHESTER CITY-LEICESTER CITY

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 20.45 BRIGHTON-ASTON VILLA

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Andrea Marinozzi





Sky Sport 251 e NOW telecronaca Andrea Marinozzi ore 20.45 NEWCASTLE-BRENTFORD

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Stefano Borghi





Sky Sport 252 e NOW telecronaca Stefano Borghi ore 20.45 BOURNEMOUTH-IPSWICH TOWN

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Dario Massara





Sky Sport 253 e NOW telecronaca Dario Massara ore 20.45 SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Christian Giordano





Sky Sport 254 e NOW telecronaca Christian Giordano ore 21 LIVERPOOL-EVERTON

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zancan

GIOVEDÌ 3 APRILE

dalle 20.15 e dalle 23 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Federico Zancan





In studio: Federica Lodi e Federico Zancan ore 21 CHELSEA-TOTTENHAM

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

COPPA DI GERMANIA– Semifinali

MARTEDÌ 1° APRILE

ore 20.45 ARMINIA BIELEFELD-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

MERCOLEDÌ 2 APRILE

ore 20.45 STOCCARDA-LIPSIA

Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

