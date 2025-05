Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 1 Turno Playoff Girone: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

📺 Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

Saranno 28 le squadre a contendersi l’unico posto disponibile per salire in Serie B attraverso i playoff di Serie C NOW, con il via domenica 4 maggio quando scenderanno in campo 18 club, ossia quelli piazzati dal quinto al decimo posto nei tre gironi al termine della regular season (5a contro 10a, 6a contro 9a, 7a contro 8a). Nel girone B, considerando la vittoria della Coppa Italia da parte del Rimini, ai playoff accederà l’11a classificata, mentre i romagnoli entreranno in scena dal primo turno nazionale. Alle 17:30 partiranno le prime sfide del Girone A: il Renate ospiterà l’Arzignano, mentre la Giana Erminio se la vedrà con la Virtus Verona. Alle 20:00 sarà la volta del Trento, che riceverà al Briamasco l’Atalanta U23. In contemporanea tutte le partite del Girone B: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese. Alle 20:00 si gioca anche per il Girone C, con sfide molto attese come Catania-Giugliano, Potenza-Picerno e Benevento-Juventus Next Gen. Le partite dureranno 90 minuti senza tempi supplementari: in caso di parità, passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica.

Solo in streaming su NOW puoi vedere tutta la Serie C. In più, la Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno, la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, oltre a Premier League e Bundesliga in esclusiva streaming.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - 1 TURNO PLAYOFF GIRONE - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Domenica 4 maggio 2025 sarà una giornata intensa per gli appassionati di Serie C, con il via ufficiale al primo turno dei playoff del campionato 2024/25. Alle 17:30 parte la Diretta Gol del Girone A su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con tutti i gol in tempo reale per vivere al massimo le emozioni decisive di questa 66ª edizione della Serie C, la numero undici con la formula a tre gironi più playoff e playout. I collegamenti saranno in tempo reale da Renate vs Arzignano Valchiampo, commentata da Andrea Distaso, e Giana Erminio vs Virtus Verona, affidata ad Alessio Colombo. Entrambe le partite saranno trasmesse anche singolarmente: Giana Erminio - Virtus Verona su Sky Sport 253, con la telecronaca di Matteo Sfolcini, e Renate - Arzignano V. su Sky Sport 254, con il commento di Marco Pagano.

Alle 20:00 spazio alla Diretta Gol multipla dei gironi A, B e C, in onda su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW, per seguire in simultanea tutte le sfide della serata. I collegamenti si alterneranno con Trento - Atalanta U23 (telecronaca di Fabio Frabetti), Arezzo - Gubbio (Walter Topan), Vis Pesaro - Pontedera (Sabino Palermo), Pineto - Pianese (Angelo Taglieri), Catania - Giugliano (Manuel Favia), Benevento - Juventus Next Gen (Luca Pellegrini) e Potenza - AZ Picerno (Pietro Scognamiglio).

Chi desidera seguire una partita specifica potrà scegliere tra vari canali Sky: Benevento - Juventus Next Gen sarà su Sky Sport 252 con la voce di Riccardo Morelli, Catania - Giugliano su Sky Sport 253 con Antonio Nucera, Trento - Atalanta U23 su Sky Sport 254 con Federico Botti, Potenza - AZ Picerno su Sky Sport 255 con Matteo Occhiuto, Arezzo - Gubbio su Sky Sport 256 con Matteo Migliori e Vis Pesaro - Pontedera su Sky Sport 257 con Andrea Consales.

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 17:30 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Girone A Playoff: Diretta Gol

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



- Renate vs Arzignano V: Andrea Distaso

- Giana Erminio vs Virtus Verona : Alessio Colombo



ore 17:30 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. A: Giana Erminio vs Virtus Verona

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 17:30 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. A: Renate vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Girone A/B/C Playoff: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Trento vs Atalanta U23 : Fabio Frabetti

- Arezzo vs Gubbio: Walter Topan

- Vis Pesaro vs Pontedera: Sabino Palermo

- Pineto vs Pianese: Angelo Taglieri

- Catania vs Giugliano : Manuel Favia

- Benevento vs Juve Next Gen : Luca Pellegrini

- Potenza vs AZ Picerno : Pietro Scognamiglio



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. C: Benevento vs Juventus Next Gen

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. C: Catania vs Giugliano

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. A: Trento vs Atalanta U23

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. C: Potenza vs Az Picerno

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. B: Arezzo vs Gubbio

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 1° Turno Playoff Gir. B: Vis Pesaro vs Pontedera

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales

