SkyWeek, il meglio in onda sui canali Sky 16 - 22 Dicembre 2018

SEGNALAZIONI SKY DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2018

MASTERCHEF ALL STARS

Da giovedì 20 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On Demand

MasterChef All Stars, la prima edizione speciale del cooking show più amato della TV, riporta nella MasterClass sedici tra i più iconici concorrenti di tutte le edizioni passate, in una gara all’ultima portata tra veri e propri talenti della cucina che hanno dato prova di passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei piatti e, negli anni, forti di queste doti, hanno continuato a lavorare nell’ambito della gastronomia. A giudicare gli aspiranti al titolo i due veterani della giuria di MasterChef Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati in ogni puntata da un giudice ospite a rotazione: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e Giorgio Locatelli.

IL TRONO DI SPADE, POP-UP CHANNEL

Da sabato 22 fino al 28 dicembre sul canale 111 (tutte le 7 stagioni sono disponibili per intero su Sky Box Sets)

Sette giorni interamente dedicati alle prime sette stagioni della serie cult Il Trono di Spade, una produzione HBO che è stata trasmessa in 173 paesi e ha conquistato 190 premi, tratta dai best-seller di George R.R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco. In attesa dell’ottava stagione che arriverà nel 2019, sul canale temporaneo al 111 di Sky rivedremo tutti gli episodi della serie e ritroveremo tutti i suoi iconici personaggi.

THE ROLLING STONES OLÈ OLÈ OLÈ – A TRIP ACROSS LATIN AMERICA

Martedì 18 dicembre, alle 21.15 su Sky Arte e su Sky On Demand

Festeggiamo i 75 anni di Keith Richards con The Rolling Stones – Olé Olé Olé, il documentario che segue il tour che gli Stones hanno compiuto nel 2016 in 10 Paesi dell’America Latina. Un road movie che celebra il potere rivoluzionario del Rock’nRoll, tra performance elettrizzanti, spassosi backstage e un inedito ritratto del culto di cui gode la band tra i fan sudamericani. Con le performance live di (I Can’t Get No) Satisfaction, It’s Only Rock’n Roll, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil, Paint It Black, Miss You. Diretto da Paul Dougdale, ma gode i video musicali e regista per Lenny Kravitz, Ed Sheeran, One Direction, Coldplay, Adele e altri.

BUTTERFLY – TUTTA LA SERIE

Lunedì 17 dicembre, alle 21.00 su FOX Life e su Sky On Demand

Unico appuntamento con tutti e tre gli episodi della serie che racconta la storia di una famiglia e del proprio figlio di 11 anni, Max, deciso a cambiare sesso. I suoi genitori sono divisi su questa scelta, entrambi lo vogliono proteggere ma in modi opposti: la madre lo supporta cercando di aiutare il figlio a sentirsi felice e a proprio agio, lo asseconda dando una regola: in casa può essere una bambina ma fuori e soprattutto a scuola deve essere Max. Il padre invece è convinto che questa sia solo una fase passeggera e che tra qualche anno suo figlio diventerà “un ragazzo normale”. Ma per Max non si tratta di una fase ed è stanco di essere un bambino, non si riconosce nel proprio copro che presto cambierà con la pubertà. Cerca perciò di far capire ai genitori quando sia difficile per lui essere Max e quanto vorrebbe diventare Maxine, sia dentro che fuori casa. La storia mostra, nella maniera più delicata che esista, quanto sia difficile questa scelta, quanto sia tortuosa la strada intrapresa da questa famiglia che lotta per sostenere, accompagnare e proteggere il figlio in questa transizione sessuale.

DOMENICA 16 DICEMBRE

LA FUGA DELL’ASSASSINO

Domenica 16 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky On Demand

Action-thriller con Jonathan Rhys Meyers, tra mistero, tensione e scienza. Ossessionato dalla rigenerazione genetica, il dottor Reese esplora la psiche di Gabriel Howarth, un uomo la cui vita è sconvolta quando i suoi violenti sogni cominciano a mescolarsi con la realtà. I veri problemi cominciano quando Gabriel inizia sognare omicidi politici…

VETERINARI D’EMERGENZA

Da domenica 16 dicembre, alle 22.00 su NatGeo People

Dagli incredibili e drammatici salvataggi di animali alle operazioni chirurgiche degli eroici veterinari, lo straordinario staff dello Human Society della Pikes Peak Region rischia la vita e dà il proprio cuore ogni giorno per salvare animali grandi e piccoli. Il team del Pikes Peas lavora per salvare, riabilitare e dare in adozione più di 40.000 animali ogni anno. Ambientata nel contesto delle imponenti Rocky Mountains, la serie mostra le incredibili storie sulla natura, gli animali e la perseveranza dello staff di … PIKES PEAK PATROL.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE

MADE IN ITALY

Lunedì 17 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky On Demand

Luciano Ligabue torna dopo 16 anni in veste da regista con una storia ambientata a Reggio Emilia con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. Riko lavora in una ditta di insaccati, ha una moglie, qualche avventura extra coniugale e un figlio che cerca la sua indipendenza. In un presente in cui la precarietà lavorativa e di valori sembra essere la norma, Riko riflette sulle scelte fatte e decide di dare una svolta alla sua vita.

È SOLO L’INIZIO

Lunedì 17 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Christmas

Morgan Freeman e Tommy Lee Jones insieme contro una banda di criminali. Un ex agente dell'FBI e un ex avvocato della malavita, ora inserito nel programma protezione testimoni, sono costretti a mettere da parte la loro rivalità sul campo da golf per far fronte ad un gruppo di pericolosi delinquenti.

JFK: LE VERITÀ NASCOSTE

Lunedì 17 dicembre, alle 22.55 su National Geographic

L’assassinio del Presidente Kennedy è uno degli eventi storici meglio documentati, ma molto del materiale di repertorio esistente è stato visto raramente. Attraverso inediti video d’archivio, National Geographic ricostruisce la storia di quelle ore così come è realmente accaduta. Usando l’innovativo approccio del “you are there”, in maniera simile a quella sviluppata nel documentario LA 92, il film mette insieme registrazioni d’archivio delle emittenti locali di Houston e del Sixth Floor Museum, l’edificio dal quale il 22 novembre 1963 furono esplosi i colpi verso l’auto presidenziale.

DEEP WEB: IL LATO OSCURO DI INTERNET

Lunedì 17 dicembre, alle 21.50 su History

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: DEEP WEB: IL LATO OSCURO DI INTERNET Deep Web racconta la storia di una delle più importanti e avvincenti saghe criminali dell’era digitale: l'arresto di Ross William Ulbricht, l'imprenditore trentenne condannato per essere accusato di essere "Dread Pirate Roberts", creatore di Silk Road, il più grande mercato nero online. Per la prima volta questo documentario presenta archivi e testimonianze date da un accesso esclusivo alla famiglia Ulbricht e racconta i misteri del Deep Web: dai crittografi anarchici che hanno sviluppato gli strumenti per accedere al Deep Web per l'esercito nei primi anni '90 ai giornalisti dissidenti che hanno immediatamente cercato rifugio in questo ambiente apparentemente sicuro. Il documentario è narrato, in originale, da Keanu Reeves (The Matrix Trilogy).

MARTEDÌ 18 DICEMBRE

ALL THE DEVIL'S MEN – SQUADRA SPECIALE

Martedì 18 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Un cacciatore di taglie, segnato dalla guerra al terrorismo, ha una nuova missione: trovare un agente della CIA che è stato rinnegato e che ora si trova a Londra.

BUON COMPLEANNO STEVEN SPIELBERG

Martedì 18 dicembre, in prima serata su Sky Cinema Cult

In occasione del 72° compleanno del regista, sceneggiatore, produttore Steven Spielberg, due volte vincitore dell’Oscar® per la miglior regia e del Leone d'oro alla carriera a Venezia. Per festeggiarlo, Sky Cinema Cult propone martedì 18 in prima serata il documentario firmato HBO SPIELBERG, un viaggio emozionante nel cinema del grande regista americano, scandito dalle parole dei suoi familiari e di decine di star di Hollywood.

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE

FINAL PORTRAIT – L’ARTE DI ESSERE AMICI

Mercoledì 19 dicembre alle 21.00 su Sky Cinema Cult e su Sky On Demand

Geoffrey Rush, diretto da Stanley Tucci, interpreta l’artista svizzero Alberto Giacometti in un capitolo della sua vita. Parigi, 1964. Il giovane scrittore americano James Lord (Armie Hammer) giunge nella capitale francese e commissiona a Giacometti il proprio ritratto pensando sia una questione di pochi giorni. Ma l'opera diventerà un'impresa nel tempo e nella pazienza di Lord, alle prese con un artista mai soddisfatto della propria arte.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

IL MUSEO D’ORSAY

Giovedì 20 dicembre, alle 21.15 su Sky Arte e su Sky On Demand

In quella che era un tempo la “Gare d’Orsay”, la stazione ferroviaria divenuta nel 1986 il museo d’Orsay, ogni giorno la frenetica attività degli addetti ai lavori permette ai visitatori di godere delle opere d’arte in una messa in scena straordinaria, in continuo mutamento. Una costante attività di restauro, ricerca, scelta delle opere da acquisire ha fatto di questo museo uno dei più frequentati al mondo. Il museo d’Orsay non è solo arte figurativa: vi si svolgono all’interno anche concerti, per la delizia del pubblico. Lo scambio di opere d’arte movimenta ulteriormente le giornate al museo. Al museo d’Orsay non si trovano solo le opere più celebri fra i grandi dipinti accademici e gli impressionisti, le più ammirate come “Colazione sull’erba” di Manet, ma anche quelle meno note, che quasi mai furono esposte, per le loro dimensioni, perché non incontrarono il gusto del pubblico o semplicemente perché dimenticate in qualche scantinato.

DOPPIA COLPA

Giovedì 20 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Guy Pearce deve dimostrare la sua innocenza in un thriller con Pierce Brosnan e Minnie Driver. Uno stimato professore universitario entra nella lista dei sospettati dalla polizia quando una sua studentessa scompare. Ma non è solo il detective Malloy a stargli addosso, infatti presto anche sua moglie inizia a non credergli….

VENERDÌ 21 DICEMBRE

DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE

Venerdì 21 dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in Multistart su Sky Christmas e disponibile su Sky On Demand

Dan Stevens, Christopher Plummer e Jonathan Pryce nel biopic che racconta il periodo della vita in cui Charles Dickens scrisse la favola natalizia per eccellenza. Travolto dai debiti e in preda a una crisi creativa, Charles trova finalmente ispirazione dalle favole di una domestica irlandese. Ma gli editori, delusi dalle vendite dei libri precedenti, rifiutano di investire su quel bizzarro progetto. Nonostante ciò, lavorando senza sosta per sei settimane darà vita a A Christmas Carol, riuscendo a riscattare se stesso e la sua opera. Disponibile on demand nella collezione CHRISTMAS STORIES

FRANCO ZEFFIRELLI – UNA VITA DA REGISTA

Venerdì 21 dicembre, alle 21.15 su Sky Arte e su Sky On Demand

Si è autodefinito il sultano di un harem con tre donne: l’opera, il teatro e il cinema. Ed è veramente così per Franco Zeffirelli, al secolo Gianfranco Corsi Zeffirelli, nato a Firenze il 12 febbraio del 1923. Un uomo, un regista, uno strumento capace di certe "illusioni", ma non di quelle cattive, bugiarde. Di quelle, che sanno ingannare lo spettatore grazie alla perfezione creata tramite l'accuratezza di scenografia e costumi. Terribilmente votato alla forma, anche quella più violenta e oscura, trova la sua forza nell'eleganza visiva e narrativa, colmando non tanto ciò che mancava nel cinema italiano, ma proseguendo, a modo suo e con i suoi numerosi limiti, una tradizione d'autore. Bella o brutta essa sia. Riviviamo la sua splendida carriera attraverso la sua voce in questo documentario sontuoso.

ASPETTANDO I NUOVI DELITTI DEL BARLUME

Da venerdì 21 a lunedì 24 dicembre, su Sky Cinema Comedy e su Sky On Demand

Martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio esordiscono in prima visione su Sky Cinema Uno due nuovi film de I DELITTI DEL BARLUME, IL BATTESIMO DI AMPELIO e HASTA PRONTO VIVIANI, tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi e prodotti da Sky Cinema e Palomar. Nell’attesa, Sky Cinema Comedy propone i precedenti 10 film per trascorrere 4 giorni interamente in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine: IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA e BATTAGLIA NAVALE. Tutti i titoli sono disponibili nella collezione on demand I DELITTI DEL BARLUME.

USCIVA IN SALA… C’ERA UNA VOLTA IL WEST

Venerdì 21 dicembre, in prima serata su Sky Cinema Classics

Il 21 dicembre 1968 usciva nelle sale italiane il grande classico del western all’italiana C’ERA UNA VOLTA IL WEST. A 50 anni dal battesimo cinematografico, Sky Cinema Classics ripropone il capolavoro di Sergio Leone, riflessione amara e romantica sulla fine di un'epoca e sul procedere inesorabile del progresso, che vede protagonisti Charles Bronson, Henry Fonda e Claudia Cardinale.

BUON COMPLEANNO JANE FONDA

Venerdì 21 dicembre, in preserale su Sky Cinema Cult

In occasione del 81° compleanno dell’attrice e attivista Jane Fonda, venerdì 21 Sky Cinema Cult propone in preserale JANE FONDA IN FIVE ACTS, l’eccezionale documentario HBO sull’attrice due volte premio Oscar® (Una squillo per l'ispettore Klute e Tornando a casa) e Leone d’oro alla carriera 2017. Un ritratto intimo che indaga sia la vita privata, dal suicidio della madre ai tre matrimoni passando per i disordini alimentari, e si sofferma sul suo ruolo di attivista, oltre che sulla sua carriera.

REDBULL SOAPBOX RACE

Da venerdì 21 dicembre, alle 21.50 su Blaze

Un gatto gigante munito di ruote può battere un carro armato di cartapesta? Non è uno scherzo. Si tratta di una delle sfide della Red Bull Soapbox Race. Da alcuni anni Red Bull organizza un vero e proprio campionato di soapbox. Cosa sono? Buffi veicoli a quattro ruote, ma senza motore, dalle carrozzerie più strambe e originali, realizzati da meccanici ancor più originali e che si sfidano e si ribaltano sui percorsi delle più importanti città del mondo. Torna la nuova stagione di questa divertente “Formula Uno”, che comprende anche una tappa italiana a Roma. Il commento è affidato agli Actual, al secolo Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia, il duo romano diventato virale per le ironiche battaglie Roma nord vs Roma sud.

BUON COMPLEANNO SAMUEL L. JACKSON

Venerdì 21 dicembre, dalle 6.00 al preserale, su Sky Cinema Max e su Sky On Demand

Venerdì 21 dicembre il grande caratterista hollywoodiano Samuel L. Jackson compie 70 anni e, per l’occasione, Sky Cinema dedica la programmazione, dall’alba al tramonto, ai film che lo vedono protagonista. Alle 6.00 apre la programmazione CODICE OMICIDIO 187, crudo thriller tratto da una storia vera in cui un insegnante di scienze deve affrontare di scuola in scuola la violenza dei quartieri popolari. La mattinata prosegue con il thriller in cui Jackson è affiancato da Julianne Moore IL COLORE DEL CRIMINE, tratto dal romanzo di Richard Price, e con UN RAGIONEVOLE DUBBIO dove troviamo Dominic Cooper nei panni di un procuratore distrettuale che investe un passante e Jackson in quelli di un innocente incolpato al suo posto. Si passa poi a uno dei ruoli più memorabili di Jackson, quello di Jules Winnfield in PULP FICTION, per cui nel 1995 ricevette la nomination agli Oscar® come miglior attore non protagonista. Il pomeriggio è ancora all’insegna del thriller con CLEANER in cui delitti e affari sporchi coinvolgono Ed Harris, Samuel L. Jackson ed Eva Mendes, e con CODICE 51, action con Robert Carlyle ambientato tra le vie di Liverpool. Chiudono i festeggiamenti la guerra senza esclusione di colpi tra Jackson e Ben Affleck in IPOTESI DI REATO e, in preserale, l’action con Colin Farrell S.W.A.T. – SQUADRA SPECIALE ANTICRIMINE, ispirato alla serie tv anni 70. I titoli sono disponibili on demand nella collezione ATTORI – SAMUEL L. JACKSON

SABATO 22 DICEMBRE

RICOMINCIO DA NOI

Sabato 2 dicembre, alle 21.00 su Sky Cinema Cult

Imelda Staunton (Il segreto di Vera Drake) e Timothy Spall (Turner) in una storia di rinascita e riscatto. Sandra è una donna della terza età che pensa di avere tutto, ricchezza, una bella casa e un marito prestigioso. Quando improvvisamente Sandra scopre che l’uomo la tradisce da anni con una sua amica, il suo mondo crolla. Troverà conforto a casa della sorella, molto diversa da lei, ma che la porterà sia sulla pista da ballo sia sulla strada giusta per rifarsi una vita e trovare la felicità.

IL SENSO DELLA BELLEZZA - ARTE E SCIENZA AL CERN

Sabato 22 dicembre, alle 21.15 su Sky Arte e su Sky On Demand

Quattro anni dopo la sensazionale scoperta del “Bosone di Higgs”, il CERN è alla vigilia di un nuovo, eccezionale esperimento. L’esperimento è insieme un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare. Così, l’infinitamente piccolo e la vastità dell’universo schiudono le porte di un territorio invisibile, dove gli scienziati sono guidati da qualcosa che li accomuna agli artisti. Tra scienziati che hanno perso l’immagine della Natura, e artisti che hanno smarrito la tradizionale idea di bellezza, attraverso macchinari che assomigliano a opere d’arte e installazioni artistiche che assomigliano ad esperimenti, emerge un ritratto di attività scientifiche e artistiche come indagine, come immaginazione, come autentico esercizio di libertà. Mentre il nuovo esperimento del CERN procede nella sua esplorazione della misteriosa energia che anima l’universo, scienziati e artisti ci guidano verso quella linea d’ombra in cui scienza e arte, in modi diversi, inseguono verità e bellezza. Tra queste donne e questi uomini alcuni credono in Dio, altri credono solo negli esperimenti e nel dubbio. Ma nella loro ricerca della verità, tutti loro sono in ascolto di un elusivo sesto, o settimo, senso…il senso della bellezza.

POP-UP GREY’S ANATOMY

Da sabato 22 dicembre fino al 19 gennaio su FOX Life

A Natale Fox Life vi regala il canale interamente dedicato alla più amata delle serie! Rivivi le prime dodici stagioni di Grey’s Anatomy con i momenti più emozionanti: tutti gli amori e le amicizie nate nel Grey’s Sloan Memorial Hospital. Il legame più forte oltre l’amore è l’amicizia, ve lo sanno spiegare sicuramente, Meredith e Christina. Due persone difficili e molto diverse che hanno dato origine ad una delle amicizie più intense e divertenti mai viste sul piccolo schermo. Quella tra Meredith e Christina non è la sola amicizia raccontata in Grey’s Anatomy, ci sono anche Izzy e George; Arizona ed April; Alex e Meredith. Le storie d’amore che si sono susseguite in quindici anni di riprese hanno segnato l’immaginario collettivo più di molte altre serie tv storiche. Amori tormentati, epici, iconici ed indimenticabili come quelli tra: Meredith e Derek, Lexie e Mark, Izzie e Denny, Owen e Cristina, Arizona e Callie, Jackson e April, Alex e Izzie, Burke e Cristina. Li rivivremo tutti con il canale interamente dedicato alla serie più amata.