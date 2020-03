SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 15 - 21 Marzo 2020

SEGNALAZIONI SKY 15 - 21 MARZO 2020

WESTWORLD

In v.o. sottotitolata alle 3.00 della notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo e poi alle 20.15, su Sky Atlantic e NOW TV. Dalla settimana successiva in lingua italiana tutti i lunedì alle 21.15 (e a seguire il nuovo episodio in versione originale). La serie sarà disponibile on demand e in streaming NOW TV

La terza stagione di Westworld è ambientata in "un mondo tutto nuovo", in un "lontano futuro" (2049). Accanto ai protagonisti delle precedenti stagioni, Evan Rachel Wood, Thandie Newton e Ed Harris, entrano nel cast dei nuovi episodi Vincent Cassel e Aaron Paul. Dopo il massacro consumatosi nella seconda stagione, Dolores, Bernard e un ospite sconosciuto con le fattezze di Charlotte Hale iniziano un nuovo capitolo fuori dal parco, esplorando la "vita reale". Dolores si prepara a fare la guerra aN'umanità. Bernard cerca disperatamente di fermarla. Maeve rivedrà volti conosciuti nel nuovo regno e tutti scopriranno che il mondo fuori è pieno di inganni rispetto a quello che hanno sempre conosciuto.

IO LEONARDO

Sabato 21 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV. In Simulcast su Sky Cinema Due

Dopo il successo cinematografico, arriva su Sky il film d'arte «lo, Leonardo»: un affascinante racconto alla scoperta dell'uomo, dell'artista, dello scienziato e dell'inventore che accompagnera lo spettatore in un'esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo da Vinci, con uno sguardo nuovo e molto lontano dagli stereotipi. Ad interpretare Leonardo da Vinci Luca Argenterò, impegnato per la prima volta in un film d'arte biografico. La voce di Francesco Pannofino accompagnera gli spettatori tra gli aspetti meno noti della vita dell'artista. Conducendo gli spettatori nella mente del Maestro, Jesus Garces Lambert sceglie di raccontare Leonardo Da Vinci come un uomo fuori dal suo tempo. Nel cast anche Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Lunedì 16 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV e alle 21.45 su Sky Cinema Collection

Tom Holland torna a indossare la tuta dell'Uomo Ragno nello spettacolare campione d'incassi con Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tornei e Zendaya (Euphoria). Peter Parker e in gita in Europa insieme al fidato amico Ned e alla sua classe. Ma una nuova minaccia, gli Eiementali, insorge dalle viscere del pianeta, e Peter e chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

DOMENICA 15 MARZO

DOMINO

Domenica 15 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOWTV

Brian De Palma dirige Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade) in un thriller dall'intrigo internazionale con Guy Pearce. A Copenhagen due poliziotti vengono chiamati per schiamazzi notturni. Uno dei due uomini ha dimenticato l'arma a casa, ma e convinto di poter gestire una chiamata di routine. Arrivati sul posto pero i poliziotti vengono informati che si tratta di un omicidio legato al terrorismo internazionale.

L'UOMO CHE RUBÒ BANKSY

Domenica 15 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOWTV

Nel 2007 lo Street artist universalmente noto come Banksy mette la sua firma anche sui muri di edifici privati e pubblici in Palestina. Un gesto clamoroso che porta l'attenzione del mondo sul conflitto israelo- palestinese, "risolto" con l'edificazione, completata nel 2003, del costosissimo muro o "barriera di separazione" tra i territori. In particolare un suo murale, Donkey's Documents, ritrae un soldato israeliano che controlla i documenti a un asino. L'opera non raccoglie l'entusiasmo di tutti i locali: mentre un negoziante si sostiene vendendo con soddisfazione i souvenir ispirati alle sue opere, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, e l'ex sindaco di Betlemme, Vera Baboun, lo esalta come un eroe contemporaneo, altri si sentono oltraggiati perche si sentono assimilati alle caratteristiche deteriori di quell'animale. Il documentario è narrato da Iggy Pop.

LUNEDÌ 16 MARZO

ARREDARE CON LE CYRUS

Dal 16 marzo, dal lunedì al venerdì alle 17.30 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

La coppia madre- figlia Tish e Brandi Cyrus portano il loro talento da interior designer nelle strade della loro città natale, Nashville, per condividere le loro abilità con gli amici e i clienti ottenuti grazie al passaparola. In ogni episodio madre e figlia si sfideranno nella ristrutturazione di case di lusso che necessitano di un rinnovo presentando due progetti diversi. Soltanto quello scelto dal cliente verrà realizzato ed insieme lavoreranno per trasformare le loro idee in realtà.

SHAMELESS

Dal 16 marzo, ogni lunedì alle ore 21.15 in prima TV su Premium Stories

La famiglia piu irriverente del South Side, incurante come sempre delle conseguenze, torna a far sentire la sua voce con la decima stagione. I nuovi episodi si svolgeranno con un salto temporale di sei mesi in avanti rispetto alla stagione precedente. Frank (William H Macy) ha una lesione alla gamba che usa come perfetto escamotage per fare incetta di farmaci su prescrizione. Questo piano lo porta a imbattersi in una serie di guai. Forte dei 50 mila dollari avuti da sua sorella, Debbie(Emma Kenney)ela nuova matriarca della famiglia, che governa col pugno di ferro andando a colmare il vuoto lasciato da Fiona. Lip (Jeremy Alien White) affronta invece gli alti e i bassi della sua relazione con Tami (Kate Miner). Nel frattempo Cari (Ethan Cutkosky) deve decidere cosa fare da grande mentre si appresta a concludere l'accademia militare e fare ritorno nel South Side. Liam (Christian Isaiah) si impegna a imparare di piu sulla storia e sulla cultura afro¬americana grazie alla sapiente guida di V (Shanola Flampton), mentre Kev (Steve Flowey) vive una profonda crisi di identità. Nel cast della decima stagione e confermato il ritorno di Cameron Monaghan, interprete di lan Gallagher.

YABBA DABBA DINOSAURS

Dal 16 marzo, dal lunedì al venerdì alle 19.20 so Boomerang

Nel 1960 veniva trasmessa per la prima volta sulla ABC la serie prodotta da Flanna-Barbera destinata a segnare la storia dell'animazione: TFIE FLINTSTONES. Oggi, a 60 anni dalla sua nascita, approda in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) la nuovissima serie spin-off: YABBA DABBA DINOSAURS. Direttamente dall'età della pietra sono pronti a tornare in veste di protagonisti i mitici Ciottolina e Barn Barn, figli rispettivamente di Fred e Wilma Flintstone e di Barney e Betty Rubble. Ciottolina ama la scienza, e una bambina dolce ma se la fanno arrabbiare può diventa esplosiva; Barn Barn, invece, e un po' credulone, poco incline alla pianificazione e...un gran mangione! Insieme all'amato Dino, il fedele e buffo pet-dinosauro, il trio affronterà tante spassose avventure. I protagonisti vivono nella citta di Bedrock, dove risiede una "modernissima" civilta...deH'eta della pietra! Ogni volta che ne hanno la possibilità, si immergono nella natura selvaggia dove tutto e incontaminato e dove vivono moltissimi dinosauri. Ciottolina, Barn Barn e Dino affronteranno insieme infinite avventure, fronteggeranno molti nemici ed imporranno lungo la strada il senso della vera amicizia. Lo show, sotto il segno dell'azione e della slapstick comedy, celebra la spensieratezza e l'immaginazione tipica dell'infanzia. La serie originale, THE FLINTSTONES, e rimasta nel cuore di intere generazioni. Con ironia veniva messa in scena, e riproposta nell'età della pietra, la società americana degli anni '60. Il successo della serie televisiva ha portato alla produzione di diversi fumetti e due lungometraggi cinematografici.

MARTEDÌ 17 MARZO

THE AMITYVILLE MURDERS

Martedì 17 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Horror ispirato alla storia vera di Ronald DeFeo Jr. che ha dato vita alla saga Amityville Horror. La notte del 13 novembre 1974 DeFeo prende un fucile e uccide i suoi familiari mentre dormono. Al suo processo, DeFeo affermerà che "le voci" in casa gli hanno ordinato di uccidere.

USCIVA IN SALA...

Martedì 17 marzo in prima serata su Sky Cinema Due

Il 17 marzo 2000 usciva nelle sale italiane, ottenendo ottimi incassi, il thriller diretto da Anthony Minghella IL TALENTO DI MR. RIPLEY. A 20 anni di distanza, Sky Cinema Due ripropone il film, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, che vede Matt Damon nei panni di un giovane squattrinato che accetta l'incarico di un magnate di riportare a casa il figlio fuggito in Italia, interpretato da Jude Law, e arriva ad appropriarsene l'identità. Nel cast brillano anche Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman.

MERCOLEDÌ 18 MARZO

IL SIGNOR DIAVOLO

Mercoledì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOWTV

Pupi Avati torna all'horror in una storia intrisa di superstizione e religione, ambientata nell'Italia del nord-est. Anni 50. Il funzionario ministeriale Momente e incaricato di occuparsi di una questione delicata. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo, convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali il caso va trattato in modo da evitare scandali. Giunto sul posto, Momente avra a che fare con una situazione complessa e sinistra.

BUON COMPLEANNO QUEEN LATIFAH

Mercoledì 18 marzo in prima e seconda serata su Sky Cinema Comedy

Il 18 marzo l'attrice, cantante, produttrice cinematografica e presentatrice statunitense Queen Latifah compie 50 anni. Sky Cinema Comedy coglie l'occasione per riproporre due pellicole in cui l'attrice e protagonista: alle 21.00 BEAUTY SHOP, la commedia femminile ambientata in un salone di bellezza con Andie MacDowell e Alicia Silverstone, e a seguire 3 DONNE AL VERDE in cui Queen Latifah, Diane Keaton e Katie Holmes interpretano tre impiegate di banca che vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito.

GIOVEDÌ 19 MARZO

DOLCISSIME

Giovedì 19 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Francesco Ghiaccio (Un posto sicuro) e alla regia di una delicata commedia al femminile che con la giusta dose d'ironia affronta il tema dell'adolescenza. Chiara, Letizia e Mary sono grandi amiche accomunate dal fatto di essere spesso insultate dai coetanei per il loro aspetto fisico. Tutte e tre si iscrivono a un corso di aquagym, trovandosi cosi a dover dividere la piscina con la vincente della scuola, Alice, che fa nuoto sincronizzato. Quando Alice pubblicherà online un video delle tre ragazze in piscina, i risvolti saranno imprevedibili.

FESTA DEL PAPÀ

Giovedì 19 marzo dalle 8.50 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV dal 19 marzo

Sky Cinema Family celebra la Festa del Papa, giovedì 19 marzo, con una maratona di film che vedono protagonisti i papa. Si aprono i festeggiamenti alle ore 8.50 con AVVENTURA NELLO SPAZIO - RACE TO SPACE, pellicola premiata al Giffoni Film Festival in cui James Woods interpreta uno scienziato alle prese con un importante progetto della NASA in cui sara aiutato dal figlio. La mattina prosegue prima con Cuba Gooding Jr. incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, ne IL CAMPEGGIO DEI PAPÀ; poi con John Cusack scrittore di fantascienza rimasto vedovo, che decide di adottare un orfano che afferma di provenire da Marte in MARTIAN CHILD - UN BAMBINO DA AMARE. La giornata continua con L'APPRENDISTA MAGO, una commedia in cui un bambino e suo padre, appassionati di illusionismo, si esibiscono in uno spettacolo di magia, ma durante lo show la loro assistente scompare; seguito da BELLE & SEBASTIEN - L'AVVENTURA CONTINUA, secondo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di Cecile Aubry, in cui Sebastien non crede alla morte di Angelina e parte alla sua ricerca insieme a Belle; e da LA MIA VITA È UNO ZOO, in cui Matt Damon interpreta un giornalista rimasto vedovo che acquista uno zoo disastrato con l'intenzione di riaprirlo al pubblico, nel cast anche Scarlett Johansson. Completano la rassegna: in preserale 10 GIORNI SENZA MAMMA, commedia campione d'incassi di Alessandro Genovesi in cui Valentina Lodovini si concede una vacanza a Cuba, lasciando il marito Fabio De Luigi da solo a occuparsi dei figli; in prima serata UNA VITA DA GATTO (ore 21.00), divertente commedia in cui Kevin Spacey e un uomo d'affari, sposato con Jennifer Garner, che viene intrappolato nel corpo di un gatto da Christopher Walken; e in seconda serata DADDY COOL - NON ROMPERE PAPÀ, commedia in cui Daniel Auteil e un biologo che si affida ad un corso speciale per recuperare il rapporto con la figlia adolescente. Tutti i titoli (tranne LA MIA VITA È UNO ZOO) sono disponibili nella collezione on demand FESTA DEL PAPÀ.

VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA

Giovedì 19 marzo alle 19.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il film documentario Villa Visconti Borromeo Litta - Quattro secoli di storia, un viaggio nel tempo tra delizie, arte e giochi d'acqua, scritto e diretto da Francesco Vitali e il racconto di quattro secoli di storia di una villa e dei suoi segreti ma e anche un prezioso strumento per far conoscere, ad un pubblico sempre piu numeroso in Italia e all'estero, le meraviglie che racchiude: il suo Ninfeo, le sue serre, i suoi palazzi, le sue sculture e i giochi d'acqua, ma soprattutto la storia di colui che l'ha creata, Pirro I Visconti Borromeo, conte di Brebbia, sognatore, mecenate e uomo di cultura nella Milano spagnola alla fine del XVI secolo. Il film ripercorre la storia culturale e artistica di questo patrimonio unico nel suo genere, la straordinaria impresa di Pirro I nel trasformare un rudere agricolo di proprietà della famiglia Visconti Borromeo in una "Villa di delizie" e i successivi 400 anni di storia e di arte di questa dimora. Protagonista indiscussa e proprio l'antica Villa di Lainate, ideata e costruita tra il 1585 e il 1589 dal Conte Pirro I con lo scopo di stupire e divertire i suoi visitatori.

I MISTERI DI PARIGI

Giovedì 19 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Finora, centinaia di esperti hanno passato tutta la vita a cercare di decifrare la storia di Parigi. Molte storie e voci non sono state ancora provate. La citta ha conservato i suoi misteri per secoli. Alcuni hanno suscitato fascino e altri hanno scatenato la fantasia. In questa serie, le indagini storiche sotto la guida dell'ex curatore del Museo di Storia di Parigi sveleranno i segreti piu oscuri della Citta della Luce. Scopriamo la storia della capitale di Francia come non l'abbiamo mai vista.

VENERDÌ 20 MARZO

KING DANYLO - L'ONORE DEL RE

Venerdì 20 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV

Durante il Medioevo, il principe Romano il Grande uni le terre circostanti che i cavalieri teutonici chiamarono Principato di Ruthenia. Al culmine del suo regno, Romano fu ucciso in un'imboscata e i boiardi colsero l'occasione per dividere il potere tra di loro, causando guerre interne e spargimenti di sangue per il potere. Fino a quando i figli del Principe, Danylo e Vasylko, si fecero avanti e rivendicarono l'eredita del padre.

BUON COMPLEANNO WILLIAM HURT

Venerdì 20 marzo in prima serata su Sky Cinema Drama

Il 20 marzo l'attore premio Oscar® William Hurt compie 70 anni. Per festeggiarlo, Sky Cinema Drama propone alle 21.00 IL GRANDE FREDDO, il dramma generazionale dalla memorabile colonna sonora e un cast stellare che oltre a Hurt vede Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum, Kevin Kline e Kevin Costner.

YO YOGA!

Dal 20 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Dea Junior

Yo Yoga! e il primo e unico programma pensato per avvicinare i piu piccoli all'antichissima disciplina dello Yoga, presentato ai bambini dalle bravissime istruttrici Francesca Senette e Renata Centi come un vero e dinamiche e ingaggianti, che i bambini possono fare a casa con mamma e papa. Non mancano le posizioni di BabyYoga, per portare i benefici dello Yoga nella quotidianità dei bebe e dei loro neogenitori.

I DURRELL - LA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI

Dal 20 marzo, ogni venerdì alle ore 21.10 in prima visione assoluta su LaF

Le tragicomiche disavventure della famiglia Durrell sull'isola di Corfu arrivano al loro epilogo: dal 20 marzo, in anteprima su laF, arriva la quarta e ultima stagione della serie tv tratta dalla trilogia autobiografica del naturalista inglese Gerald Durrell. Mossa dalla necessita di avere qualche entrata in piu, Louisa trasforma la villa di famiglia in una pensione. Ma i suoi primi ospiti - un criminale e un cacciatore - rendono il posto ancora piu caotico del solito. Intanto Spiros, geloso di tutti gli uomini che ruotano attorno a Louisa, e deciso a seguire i suoi sentimenti, ma le conseguenze destano immediatamente scandalo. Mentre la vita di tutti i giorni trascorre tra i soliti alti e bassi, i Durrell sono anche chiamati a organizzarsi a dovere per l'arrivo di un ospite speciale: il Re di Grecia sta arrivando a Corfu! È il 1939: tra nuovi protagonisti, vecchie conoscenze che fanno ritorno e la Seconda Guerra Mondiale che getta la sua ombra sull'isola, che ne sara dello zoo di Gerry e del piccolo angolo di paradiso della famiglia Durrell?

STEVEN UNIVERSE THE MOVIE

Venerdì 20 marzo alle ore 20.05 in esclusiva prima TV su Cartoon Network

Il film vedrà il giovane protagonista e i suoi amici coinvolti in un'epica avventura. Steven sara alle prese con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. La Terra avra bisogno del suo aiuto e il ragazzo non potrà tirarsi indietro e dovrà far fronte alla sfida piu grande che abbia mai affrontato. STEVEN UNIVERSE THE MOVIE e stato prodotto dai Cartoon Network Studios e da Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e lan Jones-Quartey sono i produttori esecutivi. I brani originali sono stati creati dalla stessa Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian "Zorsy" Sanchez. Il 20 marzo, alle 23.00, verrà trasmesso il film in versione originale. Ma le sorprese non finisco qui! Per prepararsi a questo appuntamento speciale STEVEN UNIVERSE sara il protagonista di CIAOTOON NETWORK - INQUINAMENTO, CIAO CIAO!, l'iniziativa targata CN volta a sensibilizzare i giovani spettatori sulle tematiche ambientali. STEVEN UNIVERSE e diventato negli anni uno dei programmi CN piu apprezzati da critica e pubblico. Con questo show Rebecca Sugar si e aggiudica numerose nomination a premi internazionali e un Primetime Emmy Award nel 2018 (Outstanding Individuai Achievement in Animation).

SABATO 21 MARZO

GIORNATA MONDIALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Sabato 21 marzo dalle 6.50 alla seconda serata su Sky Cinema Drama

La giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale e celebrata ogni anno il 21 marzo, data scelta per ricordare quando il 21 marzo I960 in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia apri il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore provocando morti e feriti. Sky Cinema Drama si unisce al coro di sensibilizzazione con una maratona a partire dalle 6.50 che comprende 8 film che trattano questa tematica: il biopic diretto da Spike Lee MALCOLM X, con Denzel Washington, vincitore a Berlino, nei panni dell'attivista per i diritti degli afroamericani; il thriller ambientato neN'America degli anni 60 MISSISSIPPI BURNING - LE RADICI DELL'ODIO con Willem Dafoe e Gene Hackman, premiato al Festival di Berlino; il film tratto da una storia vera FREEDOM WRITERS, dove Hilary Swank interpreta un'insegnante di una scuola di Los Angeles; WHERE HANDS TOUCH in cui nella Germania nazista si consuma la storia d'amore impossibile tra un'adolescente mulatta e il figlio di un ufficiale delle SS; l'opera prima diretta, e interpretata, da Denzel Washington THE GREAT DEBATERS - IL POTERE DELLA PAROLA, dove nel 1935 un insegnante anticonformista e di colore guida i suoi studenti in una sfida culturale contro gli altri college; BLACKKLANSMAN il film firmato Spike Lee, vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes e dell'Oscar41 alla sceneggiatura; il road movie premiato con 3 Oscar41 GREEN BOOK(ore 21.00) con Viggo Mortensen nei panni di un grossolano italo-americano che neH'America razzista del 1962 deve fare da autista a un pianista afroamericano, interpretato da Mahershala Ali; e il dramma di Berry Jenkins (Moonlight) su un'ingiustizia legata al razzismo SE LA STRADA POTESSE PARLARE, con Regina King premiata con l'Oscar® come Miglior attrice non protagonista.