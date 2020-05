SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 10 - 16 Maggio 2020

SEGNALAZIONI SKY 10 - 16 MAGGIO 2020

THE L WORD: GENERATION Q

Dall’11 maggio, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

L’11 maggio arriva su Sky The L Word: Generation Q la serie revival che 10 anni dopo riprende a raccontare le vicende di The L Word, la rivoluzionaria serie a tinte LGBTQ+ andata in onda su Showtime dal 2004 al 2009. Ritroviamo Bette Porter (Jennifer Beals) in corsa per diventare il nuovo sindaco di Los Angeles, Shane (Katherine Moennig) che fa ancora la parrucchiera e Alice (Lesiha Hailey) alle prese con il suo nuovo talk show. A loro si affiancano personaggi completamente nuovi, tutti appartenenti alla Generazione Queer che dà il titolo alle nuove puntate. E per prepararsi alle nuove storie di Generation Q, dal 07 maggio tutte e sei le stagioni di The L Word saranno disponibili on demand su Sky Box Sets e NOW TV.

FIGLI

Lunedì 11 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Grande successo di pubblico e critica per il film, targato Vision Distribution, tratto dal monologo recitato Valerio Mastandrea e scritto dal compianto sceneggiatore Mattia Torre. Nel cast, accanto ai protagonisti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, troviamo Stefano Fresi, Paolo Calabresi e Valerio Aprea. La quotidiana lotta delle coppie che nell’Italia di oggi crescono più di un figlio.

BRUNELLESCHI E LE GRANDI CUPOLE

In onda il 14 e il 21 maggio alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

A 600 anni dalla costruzione della cupola fiorentina di Santa Maria del Fiore di Filippo Brunelleschi, la nuova produzione di Sky Arts Production Hub celebra in due puntate la sfida impossibile di questa meraviglia architettonica in un viaggio tra arte e scienza attraverso il racconto delle cupole più famose al mondo. Modello di riferimento la Cupola di Santa Maria del Fiore, che rappresenta un capolavoro ingegneristico e costruttivo mai visto prima, presagio delle grandi imprese architettoniche dell’epoca contemporanea. Nei due episodi descriveremo le più ardite soluzioni tecniche utilizzate dal Brunelleschi, con l’aiuto di storici ma anche di ingegneri. Racconteremo le astuzie con le quali l’architetto fiorentino convinse le maestranze riluttanti a lanciarsi in un’impresa mai tentata da altri, e scopriremo quali sono le altre cupole che hanno segnato la storia dell’arte e dell’architettura moderna.

DOMENICA 10 MAGGIO

LA PICCOLA BOSS

Domenica 10 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Commedia che appartiene al sottogenere del "body swap", in cui un personaggio si ritrova in un corpo diverso dal proprio. Jordan Sanders è un capo che terrorizza i suoi dipendenti. Colpita dalla sua cattiveria, un giorno una ragazzina le augura di tornare bambina per capire cosa si prova a essere maltrattati. Incredibilmente, il giorno dopo Jordan si ritrova davvero nei panni di se stessa a tredici anni. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

A VOCE ALTA – LA FORZA DELLA PAROLA

Domenica 10 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Ogni anno all'Università di Saint-Denis, nella periferia nord di Parigi, si svolge Eloquentia, una gara di oratoria che premia "Il miglior oratore del 93", dove 93 rappresenta il distretto di Seine-Saint-Denis. Gli studenti, provenienti da diversi contesti sociali, si preparano ad affrontare la competizione con l'aiuto di consulenti professionisti che insegnano loro la raffinata arte del parlare in pubblico. Durante le settimane, i giovani imparano i sottili meccanismi della retorica, si raccontano rivelando agli altri, ma soprattutto a loro stessi, i propri talenti.

SKY CINEMA COMEDY – FESTA DELLA MAMMA

Dal 10 maggio disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

PARTO CON MAMMA - Domenica 10 maggio in prima serata su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV

Domenica 10 maggio, Sky Cinema Comedy festeggia tutte le mamme proponendo in prima serata PARTO CON MAMMA, la commedia on the road con Seth Rogen nei panni di un inventore di Los Angeles, che intraprende un viaggio con la madre, Barbra Streisand, per la quale ha in mente una grande sorpresa. Il titolo è disponibile nella collezione on demand insieme ad altri film come MOTHERHOOD - IL BELLO DI ESSERE MAMMA con Uma Thurman, PERCHÉ TE LO DICE MAMMA con Diane Keaton e BAD MOMS – MAMME MOLTO CATTIVE (Premium) con Mila Kunis e Kristen Bell.

SKY CINEMA SUSPENSE – FESTA DELLA MAMMA

Domenica 10 maggio, dalle 14.00 alle 4 del mattino circa su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

In occasione della Festa della mamma, che quest’anno cade domenica 10 maggio, Sky Cinema Suspense ha organizzato dei festeggiamenti da brivido con una maratona horror composta da 8 film che vedono al centro la figura materna. Questi sono i film previsti: BABADOOK in cui un misterioso libro di fiabe, intrappola una madre e il suo bambino in un incubo senza fine; MAD MOM dove la madre della sposa entra in competizione con la consuocera; THE NEST (IL NIDO), l’horror d’atmosfera in cui un bambino paraplegico vive con la severa madre in una villa isolata dal resto del mondo; l’inquietante thriller HALF LIGHT in cui Demi Moore è una donna che si ritira su un’isola scozzese per superare la morte del figlio; l’horror psicologico LA MADRE (ore 21.00) con Jessica Chastain e Nikolaj Coster-Waldau; il thriller targato Blumhouse MA con un’inquietante Octavia Spencer; l’horror con Toni Collette e Gabriel Byrne HEREDITARY - LE RADICI DEL MALE, in cui una famiglia viene perseguitata da oscure minacce dopo la morte dell’anziana matriarca; e SINISTER 2 in cui Shannyn Sossamon è una donna che si stabilisce con i figli in una fattoria disabitata, dove si annida un'orrenda creatura.

LUNEDÌ 11 MAGGIO

SKY CINEMA 007

Da lunedì 11 a venerdì 29 maggio, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Ritorna Sky Cinema 007, il canale in esclusiva dedicato alla spia più famosa del mondo, nata dalla penna di Ian Fleming, con la saga completa. Su Sky Cinema è quindi possibile rivedere tutta la saga completa degli 007 interpretata dai suoi mitici protagonisti: SEAN CONNERY (tra i quali Licenza di uccidere, Missione Goldfinger, Si vive solo due volte), GEORGE LAZENBY (Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà), ROGER MOORE (come Vivi e lascia morire, L’uomo dalla pistola d’oro, La spia che mi amava, Octopussy: Operazione Piovra), TIMOTHY DALTON (007 - Zona pericolo, 007 - Vendetta privata), PIERCE BROSNAN (come Goldeneye e Il domani non muore mai) e DANIEL CRAIG (Casino Royale del 2006, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre). Oltre ai 24 film ufficiali, prodotti dalla MGM, la lista è arricchita anche dalla presenza di altri film di 007 non appartenenti alla serie ufficiale: James Bond - Casino Royale del 1967, Mai dire mai del 1983 e il pilota della serie Climax, prima incarnazione in celluloide di 007, Casino Royale (Climax) del 1954. Su Sky Cinema 007, inoltre, lo spettatore può trovare speciali, documentari e materiali extra di approfondimento. Infine, nei weekend sono da non perdere le maratone monografiche dedicate agli indimenticabili interpreti: Sean Connery sabato 16, Daniel Craig e George Lazenby domenica 17, Roger Moore sabato 23 e Pierce Brosnan e Timothy Dalton domenica 24. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

100% PAW PATROL

Dall’11 al 17 maggio su Nick Jr +1

Da Lunedi 11 a Domenica 17 Maggio, in esclusiva su Nick Jr +1, arriva “100% Paw Patrol”, un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno tutte le sei stagioni della mitica squadra di cuccioli esperti in salvataggi. E in questo pop up channel non mancheranno delle sorprese per i più piccoli a casa, come l’attesissimo speciale da 45 minuti: “Mighty Pups” che verra’ trasmesso per la prima volta in televisione dal 15 maggio proprio all’interno del pop up channel.

UN POMERIGGIO DA MOSTRI

Da lunedì 11 maggio alle 18.30 in prima visione assoluta in Italia sul canale 124 di Sky

Arriva su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da lunedì 11 maggio alle 18.30, il ciclo Un pomeriggio da mostri, un intero mese dedicato al mondo del brivido. Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, la programmazione del canale 124 di Sky esplora il mondo delle creature leggendarie che hanno popolato il nostro passato e presente. Dal Bigfoot a Frankenstein passando per i giganti, gli esperti di Blaze passeranno in rassegna tutti gli indizi a disposizione e vaglieranno le più recenti prove per cercare di scoprire se queste figure siano davvero esistite o se esistano ancora. Tra i programmi proposti, sbarca su Blaze la prima visione assoluta d I segreti della palude misteriosa, che si addentrerà nello Stato della Louisiana, dove le morti improvvise degli animali domestici stanno allarmando la popolazione. In questa zona si sono tramandate storie su una creatura bestiale chiamata Rougarou, descritta come una sorta di Bigfoot o di lupo mannaro e che abita la zona del sud della Louisiana, terra di paludi e di cimiteri indiani. Negli ultimi anni sembrano essere aumentate le persone che hanno visto il Rougarou così come è cresciuto il numero di animali uccisi in strane circostanze. Le autorità segnalano anche un ritorno in auge delle tradizionali pratiche voodoo, svolte per allontanare il misterioso pericolo. Nei sei episodi del programma, un team di investigatori raccoglierà le testimonianze di chi afferma di aver visto il Rougarou e proverà a dare una spiegazione ad una serie di eventi che sono avvenuti nelle paludi, come un’epidemia di colera o l’apparizione di insolite luci nella notte. Il Rougarou detto anche Rugaru è una creatura leggendaria appartenente originariamente alle comunità francesi del Canada e sarebbe riconducibile al licantropo.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

CANNES CANNES

Da martedì 12 a sabato 16 maggio, dalle 17.00 alla terza serata su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

A BEAUTIFUL DAY - Martedì 12 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

In assenza del Festival di Cannes 2020, da martedì 12 a sabato 16 maggio Sky Cinema Due porta comunque gli spettatori sulla Croisette proponendo 24 film premiati nelle precedenti edizioni. Da non perdere le prime visioni UN AFFARE DI FAMIGLIA (sabato 16), film vincitore della Palma d’oro 2018, e A BEAUTIFUL DAY (martedì 12), film sulla difesa dell’innocenza perduta diretto da Lynne Ramsay che nel 2017 ha ottenuto il Prix du scénario e il Premio al miglior attore per Joaquin Phoenix: Joe è un veterano di guerra e il suo unico affetto è la madre anziana e malata. Ora Joe fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi e accetta l’incarico di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, a un giro di prostituzione minorile. Gli altri titoli del ciclo, premiati negli ultimi anni, sono: PARASITE, il film rivelazione di Bong Joon-ho che ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, trionfatore agli Oscar® 2020 con 4 statuette e premiato con la Palma d’oro a Cannes 2019; il film di Spike Lee sul Ku Klux Klan BLACKKKLANSMAN (Gran premio speciale della giuria 2018); la struggente pellicola di Nadine Labaki CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI (Premio della giuria 2018); il racconto di formazione GIRL (Caméra d’or 2018 e Un certain regard al miglior attore Lukas Dhont); la tormentata storia d’amore diretta da Pawel Pawlikowski COLD WAR (Prix de la mise en scène 2018); la commedia con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston TROPPA GRAZIA (Quinzaine des réalisateurs 2018); il thriller psicologico di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Nicole Kidman IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO (Prix du scénario 2017); la precedente opera di Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz THE LOBSTER (Premio della giuria 2015); il potente inno alla libertà femminile MUSTANG (Quinzaine des réalisateurs 2015); tumultuosa storia d’amore con Vincent Cassel ed Emmanuelle Bercot MON ROI – IL MIO RE (Prix d'interprétation féminine 2015, ex equo); e il melodramma di Todd Haynes con Cate Blanchett e Rooney Mara CAROL (Prix d'interprétation féminine 2015, ex equo). Infine, non mancano i film premiati che ormai fanno parte dell’immaginario cinematografico collettivo: il capolavoro di Roman Polanski con Adrien Brody protagonista IL PIANISTA (Palma d’oro 2002); il dramma grottesco di David Lynch con Nicolas Cage e Laura Dern CUORE SELVAGGIO (Palma d’oro 1990); la rilettura di Gus Van Sant di un tragico fatto di cronaca ELEPHANT (Palma d’oro e Prix de la mise en scène 2003); la commedia grottesca con Renée Zellweger e Morgan Freeman BETTY LOVE (Prix du scénario 2000); il capolavoro di Pedro Almodóvar TUTTO SU MIA MADRE (Prix de la mise en scène, Fipresci e della Giuria Ecumenica 1999); il crudo dramma metropolitano di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel L’ODIO (Prix de la mise en scène 1995); il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994); il raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson CASA HOWARD (Prix spécial 1992); la spettacolare avventura nell'America del '700 con Robert De Niro e Jeremy Irons MISSION (Palma d’oro 1986); la pellicola di Costa-Gavras con Jack Lemmon MISSING – SCOMPARSO (Palma d'oro al miglior film e Miglior attore 1982); e il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro TAXI DRIVER (Palma d’oro 1976). Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

L’ATTENTATO A GIOVANNI PAOLO II

Mercoledì 13 maggio dalle 21.00 su History

A 39 anni da questo storico evento, History ripercorre la storia di quel giorno, allargando anche lo sguardo verso l’intricato ruolo di Giovanni Paolo II nella caduta dei regini comunisti dell'Europa centrale e orientale con i seguenti programmi: ATTENTATO AL PAPA (mercoledì 13 Maggio alle 21.00 Roma) 13 Maggio, 1981, ore 17:00. Giovanni Paolo II attraversa Piazza San Pietro su di una Jeep aperta tra migliaia di persone che lo acclamano. Improvvisamente tre colpi risuonano attraverso la Piazza. Il Papa collassa. Dapprima lo sgomento poi il tumulto. L’attentatore viene inseguito ed arrestato. Pochi minuti dopo un’ambulanza sfreccia verso il Policlinico Gemelli a sirene spiegate. Mentre quattro chirurghi lottano per salvare la vita al Papa iniziano a circolare le prime speculazioni a proposito dell’attacco. Chi è Mehmet Ali Agca? Un criminale malato di mente che ha agito da solo? Un terrorista? O è il capro espiatorio di un complotto internazionale? L’attentato, che fu descritto come il “crimine del secolo”, ha attivato un processo investigativo senza precedenti che ha generato più domande che risposte e WOJTYLA VS COMUNISMO (mercoledì 13 Maggio alle 21.50) uno dei più grandi esempi della storia del trionfo del potere spirituale sulla violenza e l'oppressione: questa è la storia dell’intricato ruolo di Giovanni Paolo II nella caduta di Comunismo e nella conseguente liberazione dell'Europa centrale e orientale. Ma è anche la storia della fede incrollabile di un uomo nata da una profonda sofferenza personale, della sua ferma difesa della dignità della persona umana tra gli orrori dell'occupazione nazista e sovietica e della sua inflessibile fede nell'unità spirituale dell'Europa.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

GOOD BOYS - QUEI CATTIVI RAGAZZI

Giovedì 14 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Commedia sulle incertezze della pre-adolescenza con Jacob Tremblay (Room, Wonder). Invitato a una festa in cui saranno anche presenti delle ragazze, il 12enne Max va nel panico all'idea di non saper ancora baciare. Insieme agli amici Thor e Lucas decide di spiare con un drone una coppia di adolescenti per imparare quanto più possibile. Ma quando il drone cade, inizia per i tre ragazzi una rocambolesca avventura per recuperarlo. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

VENERDÌ 15 MAGGIO

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA

Da venerdì 15 maggio, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Venerdì 15 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, Sky Cinema Family propone alle 21.00 I TUOI, I MIEI E I NOSTRI, la commedia brillante che ha per protagonista una super-famiglia guidata dal rigido ammiraglio Dennis Quaid e dalla dolce stilista Renée Russo, entrambi vedovi con una numerosa prole al seguito. Il titolo è disponibile anche nella collezione on demand insieme ad altri film come FIGLI, con la coppia Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea alle prese con la nascita del secondo figlio, 10 GIORNI SENZA MAMMA, con Fabio De Luigi impreparato a curare da solo i suoi tre figli, e MI PRESENTI I TUOI? con l’irresistibile coppia formata da Robert De Niro e Ben Stiller.

MODERN FAMILY

Dal 15 maggio, ogni venerdì alle 21.00 in prima visione assoluta su Fox

Dal 15 maggio su Fox andranno in onda gli ultimi sei episodi dell’ultimo capitolo di Modern Family, la sitcom che ha fatto la storia della serialità comica moderna. In 11 anni i protagonisti sono cambiati e cresciuti, portando sul piccolo schermo la quotidianità di una famiglia americana del ventunesimo secolo: al centro della narrazione ora ci sono i nipoti del capostipite Jay Pritchett (Ed O'Neill, nominato a due Golden Globes per la serie Sposati con figli). In questi ultimi episodi gli eventi seguiranno la vita e i problemi dei due neo-genitori mentre gli altri membri più giovani della famiglia saranno di nuovo alle prese con i problemi di cuore.

SABATO 16 MAGGIO

UN AFFARE DI FAMIGLIA

Sabato 16 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Palma d’oro al Festival di Cannes 2018 al film del maestro giapponese dei rapporti familiari, Kore'eda Hirokazu. In un umile appartamento vive un gruppo di persone che sembra unito da legami di parentela. A loro si unisce una bambina, accolta in casa perché sembra essere stata abbandonata dai genitori. Il suo arrivo svelerà presto una realtà familiare inaspettata.

SCOTTY – L’AMANTE SEGRETO DI HOLLYWOOD

Sabato 16 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La storia deliziosamente scandalosa di Scotty Bowers, ex marine sbarcato a Hollywood dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e diventato l’amante segreto di molti dei protagonisti della Golden Age di Hollywood: da Cary Grant a Katharine Hepburn, fino a Spencer Tracy, Lana Turner e Ava Gardner. Tutto inizia quando Scotty, che gestisce una stazione di servizio accanto agli Studios, incontra casualmente l’attore Walter Pidgeon: è il primo di una lunga serie di divi e dive che faranno riferimento a Scotty per appagare i propri desideri sessuali. Giovane e prestante, il ragazzo diventa in poco tempo confidente e amante di alcune delle più grandi star del tempo, sia di sesso maschile che femminile.

Aspettando FAST & FURIOUS – HOBBS & SHAW

Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 6:30 circa alla seconda serata su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV

In attesa del lunedì première del 18 maggio, FAST & FURIOUS – HOBBS & SHAW, Sky Cinema Action propone, sabato 16 e domenica 17 maggio, la doppia maratona “Jason Statham vs. Dwayne Johnson”, con film che vedono protagonisti gli irriducibili protagonisti della prima visione. I titoli previsti con Statham sono: I MERCENARI 2 in cui Statham affianca Sylvester Stallone e Bruce Willis; l’action JOKER – WILD CARD, sceneggiato dal premio Oscar® William Goldman; il fantasy IN THE NAME OF THE KING, tratto dal videogioco Dungeon Siege; il film LA RAPINA PERFETTA che ricostruisce uno storico colpo ai danni della Baker Street Bank di Londra; e BLITZ in cui Statham è un poliziotto a caccia di un serial killer. I titoli con Johnson invece sono: l’avventura nella giungla brasiliana IL TESORO DELL’AMAZZONIA; A TESTA ALTA con Johnny Knoxville; la commedia ambientata nel mondo del wrestling UNA FAMIGLIA AL TAPPETO con Vince Vaughn; lo spettacolare blockbuster HERCULES – IL GUERRIERO, tratto dalla graphic novel della Radical Comics; e l’adrenalinico FASTER. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.