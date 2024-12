Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 7 dicembre alle 17,15, lo stadio San Vito-Luigi Marulla ospiterà Cosenza-Frosinone che verrà trasmessa visibile in modalità gratuita su DAZN. Il match metterà a confronto due squadre alla ricerca di una svolta: i padroni di casa, guidati da Massimiliano Alvini, cercheranno di proseguire una serie positiva che dura da sette gari, gli ospiti, forti del successo contro il Cesena e del nuovo corso sotto la guida di Leandro Greco, proveranno a conquistare i tre punti per lasciare la zona caldissima.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati: il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi), l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€, mentre il mensile a 9,90€ al mese per i primi 3 mesi, anziché 19,90€. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 16ª giornata della Serie BKT prende il via venerdì 6 dicembre con l'attesa sfida tra Juve Stabia e Sudtirol, in programma alle 20:30 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con la telecronaca di Riccardo Mancini. Le "vespe" vogliono interrompere il digiuno di vittorie casalinghe che dura dal 29 settembre, mentre gli altoatesini, reduci da tre sconfitte consecutive in trasferta senza reti segnate, cercano di invertire il trend negativo.

Sabato 7 dicembre, alle 15:00, Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, si accende per raccontare tutti gli incontri in contemporanea. Al San Nicola, la sfida tra Bari e Cesena, sotto la telecronaca di Giorgio Basile, vede i pugliesi, mai sconfitti nei sette precedenti contro i romagnoli, puntare a consolidare la corsa playoff, mentre il Cesena cerca di sfatare il tabù storico. Allo Stadio dei Marmi, primo confronto assoluto tra Carrarese e Palermo, con la telecronaca affidata a Orazio Accomando. Il Palermo di Alessio Dionisi, forte del proprio rendimento esterno, mira al successo contro una Carrarese imbattuta nelle ultime cinque gare casalinghe. Al Martelli, la sfida tra Mantova e Pisa, raccontata da Giovanni Marrucci, promette equilibrio, con entrambe le squadre intenzionate a consolidare le rispettive posizioni. Al Braglia, scontro cruciale tra Modena e Salernitana, sempre con Giovanni Marrucci al microfono: i granata cercano il primo successo a Modena dal 2008. La giornata si conclude alle 17:15 con il derby tra Cosenza e Frosinone, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi al San Vito-Marulla, cercano una vittoria casalinga, mentre i ciociari vogliono tornare a vincere in trasferta, cosa che manca da settembre.

Domenica 8 dicembre, alle 15:00, Zona Serie BKT ritorna con Alessandro Iori per gli aggiornamenti in tempo reale. Al Ceravolo, la gara tra Catanzaro e Brescia, raccontata da Luca Sgarbi, promette spettacolo, con l'ultimo confronto in Calabria terminato con un pirotecnico 4-2 per i padroni di casa. Allo Zini, sfida decisiva tra Cremonese e Reggiana, seguita da Edoardo Testoni: i grigiorossi vogliono migliorare il rendimento interno, mentre i granata puntano a risalire la classifica. Al Picco, lo Spezia ospita il Cittadella, con la telecronaca di Marco Calabresi: i liguri, in corsa per la promozione diretta, cercano di allungare la striscia positiva, mentre i veneti puntano a trovare stabilità. La giornata si conclude alle 17:15 al Mapei Stadium, dove Sassuolo e Sampdoria si affrontano con Dario Mastroianni al microfono. Gli emiliani di Fabio Grosso mirano a consolidare il primato in classifica, mentre i blucerchiati cercano punti preziosi per restare agganciati al gruppo playoff.

VENERDI 6 DICEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 16a Giornata: Juve Stabia vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

La 16esima giornata prende il via dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Le "vespe" sperano di ritrovare il successo tra le mura amiche che manca dallo scorso 29 settembre. Il Sudtirol è reduce da 3 sconfitte consecutive in trasferta in cui non ha realizzato nemmeno una rete. Come finirà?

SABATO 7 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Bari vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Al San Nicola si sfidano due squadre che inseguono un piazzamento in zona Playoff. L'ultimo scontro diretto tra Bari e Cesena risale alla stagione 2017/2018, i pugliesi non hanno mai perso negli ultimi 7 confronti contro i romagnoli. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile Al San Nicola si sfidano due squadre che inseguono un piazzamento in zona Playoff. L'ultimo scontro diretto tra Bari e Cesena risale alla stagione 2017/2018, i pugliesi non hanno mai perso negli ultimi 7 confronti contro i romagnoli. Come finirà? ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Carrarese vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Orazio Accomando

Allo Stadio dei Marmi si gioca il primo confronto assoluto tra le due squadre. Il Palermo di Alessio Dionisi si presenta a Carrara con un ottimo rendimento esterno, l'ultimo ko in trasferta dei rosanero risale infatti ad agosto. Di fronte si trova una Carrarese imbattuta nelle ultime 5 casalinghe. Come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando Allo Stadio dei Marmi si gioca il primo confronto assoluto tra le due squadre. Il Palermo di Alessio Dionisi si presenta a Carrara con un ottimo rendimento esterno, l'ultimo ko in trasferta dei rosanero risale infatti ad agosto. Di fronte si trova una Carrarese imbattuta nelle ultime 5 casalinghe. Come finirà? ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Mantova vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Modena e Salernitana cercano al Braglia un successo che possa sbloccare la propria stagione. I granata non vincono in casa degli emiliani dal 2008, quando una rete firmata da Dino Fava decise il match in favore degli ospiti. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Andrea Calogero Modena e Salernitana cercano al Braglia un successo che possa sbloccare la propria stagione. I granata non vincono in casa degli emiliani dal 2008, quando una rete firmata da Dino Fava decise il match in favore degli ospiti. Come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Modena vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Modena e Salernitana cercano al Braglia un successo che possa sbloccare la propria stagione. I granata non vincono in casa degli emiliani dal 2008, quando una rete firmata da Dino Fava decise il match in favore degli ospiti. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Giovanni Marrucci Modena e Salernitana cercano al Braglia un successo che possa sbloccare la propria stagione. I granata non vincono in casa degli emiliani dal 2008, quando una rete firmata da Dino Fava decise il match in favore degli ospiti. Come finirà questa volta? ore 17:15 Serie B 16a Giornata: Cosenza vs Frosinone (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Nella sedicesima giornata il Cosenza, reduce da 3 pareggi per 1-1 nelle ultime tre sfide giocate al San Vito-Marulla, ospita il Frosinone. L'ultimo successo dei ciociari in trasferta è datato 27 settembre, nel match contro il Cittadella. Chi avrà la meglio?

DOMENICA 8 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Catanzaro vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Luca Sgarbi

Nella passata stagione la sfida al Ceravolo tra Catanzaro e Brescia regalò 6 reti complessive e il punteggio di 4-2 per i padroni di casa. Anche questa volta i tifosi si aspettano gol e spettacolo: saranno accontentati?



Telecronaca: Luca Sgarbi Nella passata stagione la sfida al Ceravolo tra Catanzaro e Brescia regalò 6 reti complessive e il punteggio di 4-2 per i padroni di casa. Anche questa volta i tifosi si aspettano gol e spettacolo: saranno accontentati? ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Cremonese vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento allo Zini, dove la Cremonese ospita una Reggiana che cerca punti per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff. I padroni di casa invece vogliono migliorare la propria media casalinga per poter puntare con decisione alla promozione: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Edoardo Testoni Appuntamento allo Zini, dove la Cremonese ospita una Reggiana che cerca punti per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff. I padroni di casa invece vogliono migliorare la propria media casalinga per poter puntare con decisione alla promozione: chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie B 16a Giornata: Spezia vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Lo Spezia sogna in grande e punta fortemente alla promozione diretta in questa stagione. In questo turno di campionato al Picco arriva invece il Cittadella, che ancora non riesce a trovare la continuità di risultati. Chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi Lo Spezia sogna in grande e punta fortemente alla promozione diretta in questa stagione. In questo turno di campionato al Picco arriva invece il Cittadella, che ancora non riesce a trovare la continuità di risultati. Chi vincerà? ore 17:15 Serie B 16a Giornata: Sassuolo vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha da subito chiarito l'intenzione di non rimanere in Serie B per più di una stagione e la partenza in campionato ne è la prova. In questo turno al Mapei arriva una Sampdoria in cerca di punti per rimanere nel treno di squadre che puntano ai playoff. Come finirà?



____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog