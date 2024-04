Rilasciata la nuova versione 2024-1 della HbbTV Conformance Test Suite

L’Associazione HbbTV, un'iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, ha il piacere di annunciare la pubblicazione della nuova versione della sua “Test Suite”.

La nuova versione v2024-1 della “HbbTV Conformance Test Suite”, sviluppata dall’ “HbbTV Testing Group”, è la prima e la più importante “release” del 2024 e comprende un totale di 3.273 casi di test, di cui 2.538 approvati. 225 test sono stati approvati durante l'“HbbTV Testing Event” tenutosi a Londra, nel Regno Unito, lo scorso febbraio. Il numero complessivo di casi di test è aumentato di 154 unità rispetto alla versione precedente.

Essa include 177 test - ora disponibili per i licenziatari della HbbTV Test Suite - relativi alle funzionalità integrate nella più recente versione delle specifiche “core” di HbbTV, la HbbTV 2.0.4, e riguardano l’accessibilità, il DVB-I e il “dialogue enhancement”.

“Siamo lieti della grande partecipazione alla “Plugfest” e all’ “HbbTV Testing Event” di Londra, organizzato dalla associazione HbbTV in collaborazione con il “Digital TV Group” e la “Deutsche TV-Plattform”, con più di 40 sviluppatori da tutto il mondo che hanno verificato e testato l'interoperabilità tra diversi dispositivi televisivi", ha affermato Vincent Grivet, presidente dell'associazione HbbTV. “Ciò sottolinea chiaramente l’importanza di HbbTV come standard internazionale che abilita funzionalità avanzate sugli schermi TV e che offre un’esperienza televisiva avvincente e coinvolgente per i telespettatori”.

La “HbbTV Test Suite” è uno strumento importante per i produttori di dispositivi televisivi per verificare la conformità dei loro prodotti con le specifiche e le funzionalità HbbTV più recenti. La “Test Suite” è disponibile presso gli “HbbTV Test Center” registrati e, per comodità, ai membri dell’associazione HbbTV per l'utilizzo nelle proprie strutture.