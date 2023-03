Sky Sport, Qualificazioni Europei 2024, 1a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW

Il calcio non si ferma mai. Per tutti gli appassionati su Sky e in streaming su NOW tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e la serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri che saranno comunque disponibili in differita integrale a partire da mezzanotte, su Sky Sport Football con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Ed inoltre grazie a un accordo con UEFA, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere in diretta tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, compesa la partecipazione dell’Italia). Appuntamento da non perdee il 15 giugno alle 20.45 con la semifinale. L’Italia affronta la Spagna a Enschede (Paesi Bassi-Croazia è l'altra semifinale, in programma il giorno prima, a Rotterdam). Le due vincenti si giocheranno il titolo domenica 18 giugno, giornata in cui si disputerà anche la finale per il terzo posto.

Sky si conferma sempre di più il punto di riferimento del grande calcio d’Europa, con tutti e tre i più importanti tornei per squadre di club (UEFA Champions League, con 121 partite su 137 a stagione, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League) e le principali leghe estere (Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese).

EUROPEAN QUALIFIERS GERMANY 2024 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI SKY SPORT / NOW

GIOVEDI 23 MARZO 2023

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.

Portogallo vs Liechtenstein [Gr. J] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Portoghesi imbattuti nei 6 precedenti contro il Liechtenstein (amichevoli escluse), con 5 vittorie (4 agli Europei, una alle QM) e un pareggio alle QM.

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Bosnia vs Islanda [Gr. J]: Daniele Barone

Daniele Barone Danimarca vs Finlandia [Gr. H]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Macedonia vs Malta [Gr. C]: Andrea Voria

Andrea Voria Portogallo vs Liechtenstein [Gr. J]: Davide Polizzi

Davide Polizzi San Marino vs Irlanda del Nord [Gr. H]: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Slovacchia vs Lussemburgo [Gr. J]: Luca Mastrorilli

ITALIA vs Inghilterra [Gr. C] ore 20:45

Satellite e Fibra: differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Football (203)

Streaming: differita integrale a mezzanotte su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Gli azzurri non perdono contro l'Inghilterra (amichevoli escluse) dalle qualificazioni ai Mondiali del 1978, poi 7 vittorie (due ai rigori) e 2 pareggi.

VENERDI 24 MARZO 2023

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.

Francia vs Olanda [Gr. B] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Tre vittorie a testa negli ultimi 6 precedenti (amichevoli escluse) fra Nations League, Qualificazioni Mondiali e Campionato Europeo con 20 reti complessive.

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Austria vs Azerbaijan [Gr. F]: Lucio Rizzica

Lucio Rizzica Francia vs Olanda [Gr. B]: Davide Polizzi

Davide Polizzi Gibilterra vs Grecia [Gr. B]: Luca Mastrorilli

Luca Mastrorilli Moldavia vs Isole Faroe [Gr. E]: Christian Giordano

Christian Giordano Repubblica Ceca vs Polonia [Gr. E]: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Serbia vs Lituania [Gr. G]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Svezia vs Belgio [Gr. F]: Andrea Marinozzi

SABATO 25 MARZO 2023

Scozia vs Cipro [Gr. A] ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa

Gli scozzesi hanno sempre vinto nei 6 precedenti (amichevoli escluse) fra Qualificazioni Mondiali e Qualificazioni Europei con 21 gol fatti e solo 5 subiti.

Diretta Gol European Qualifiers ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Armenia vs Turchia [Gr. D]: Calogero Destro

Calogero Destro Bielorussia vs Svizzera [Gr. I]: Elia Faggion

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.

Spagna vs Norvegia [Gr. A] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201)

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Nei 5 precedenti (amichevoli escluse) il bilancio e' di 3 vittorie iberiche, un pari e un successo norvegese. Nel tabellino dei gol, 8-4 a favore della Spagna

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Croazia vs Galles [Gr. D]: Manuel Favia

Manuel Favia Andorra vs Romania [Gr. I]: Elia Faggion

Elia Faggion Israele vs Kosovo [Gr. I]: Calogero Destro

Calogero Destro Spagna vs Norvegia [Gr. A]: Maurizio Compagnoni

