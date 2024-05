Made in Italy, un viaggio del direttore Sky TG24 Giuseppe De Bellis fra le eccellenze italiane

Claudio Marenzi è il primo ospite di ‘Made in Italy’ la nuova rubrica curata e condotta dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis dedicata alle eccellenze italiane e ai suoi protagonisti, in onda sabato 11 maggio alle 21:00.

Il Presidente di Herno e Amministratore Delegato di Montura, Presidente di Confindustria Moda dal 2017 al 2020 e insignito con l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2016, si racconta davanti alle telecamere del canale all news ripercorrendo le fasi salienti della propria carriera e del successo delle aziende che guida.

A partire dal racconto di come tutto è cominciato alla Herno:

“Ho passato la maggior parte delle estati da studente a lavorare in azienda, perché mi piaceva. Ho stirato, tagliato, cucito, mi sono occupato della logistica. Ho conosciuto tante persone lavorando, e alcune sono ancora qui nella mia azienda”.

Poi sull’enorme successo che oggi ha ottenuto, anche grazie alla rivoluzione che ha portato l’azienda ad ampliare la sua produzione, rispetto alla sua storica offerta di impermeabili, ha dichiarato:

“L’innovazione tecnologica è stata decisiva per la crescita del marchio. Ho capito che non dovevamo solo produrre impermeabili, ma innovazione”.

Una ricetta vincente che la che rende oggi un’eccellenza del Made In Italy. L’attenzione alla sostenibilità, uno dei valori chiave del brand,

“nasce invece dalla necessità di salvaguardare il territorio. In azienda si è creata negli anni una forte coscienza su questo tema” ha spiegato. Su Montura invece, la sua sfida nell’abbigliamento tecnico e sportivo, ha ribadito di essere un grande appassionato della montagna e che “il fatto che in azienda si parli di vestiti per la montagna mi fa stare bene. E poi mi piace lavorare” – ha ammesso – “Herno è già abbastanza solida, mentre a Montura ho un ruolo più operativo. Sogno di farlo diventare un brand internazionale, perché non esiste ancora un’eccellenza italiana in quel settore”.

L’ospite della puntata della prossima settimana sarà lo chef Davide Oldani, detentore di due stelle Michielin, allievo del celebre chef Gualtiero Marchesi e considerato l’inventore della cucina pop basata su semplicità e materie prime umili.

