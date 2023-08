Al via Radio TV Serie A con RDS: palinsesto e programmazione dedicata al campionato di calcio

Da sabato 19 agosto sarà on air la nuova emittente radiovisiva dedicata a tutti gli appassionati di calcio,

con un palinsesto che dà vita ad una nuova forma di comunicazione nel mondo sportivo italiano.



Diretta da Lorenzo Dallari, vedrà la partecipazione di nomi di spicco del panorama giornalistico e calcistico

tra cui Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti,

Giulia Mizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani.

Ai blocchi di partenza la Radio TV Serie A con RDS che a partire da domani, con il calcio di inizio della trasmissione inaugurale “Saturday Morning” alle ore 07.00, animerà le giornate di tutti gli appassionati della competizione più seguita nel panorama sportivo italiano.

Realizzata in partnership tra Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi, la Radio TV Serie A con RDS sarà onair a partire da sabato 19 agosto in modalità DAB e IP e sarà ricevibile da tutti gli utenti sul digitale terrestre al LCN 899; inoltre, sulle Smart TV connesse a internet, si potrà vedere, sempre sul canale 899, l’estensione del canale Radio-TV, visibile anche sul sito e sulla APP della Lega Serie A e di RDS.

Questo grazie alla collaborazione con Persidera, leader nel mercato dei servizi Media nazionali per editori indipendenti, che, tramite la sua piattaforma HyPer-Vision, abiliterà la visione e radiovisione del palinsesto, ideato per un racconto sul mondo del pallone a 360°, abbracciando così le varie anime calcistiche di pubblico e addetti al settore.

La Radio TV Serie A con RDS trasmetterà 7 giorni su 7, dalle sette del mattino a mezzanotte, dagli studi RDS di Roma e Milano e da quelli EI Towers di Firenze. Una ricca programmazione con proposte originali in diretta fatte di approfondimenti, news e contenitori di attualità dedicati al massimo Campionato di calcio italiano e ai suoi protagonisti, arricchita con rubriche speciali come quelle in collaborazione con Fantacalcio.it e Calcio e Finanza.

Grazie alla collaborazione con RDSNEXT, prima social radio realizzata da talent della GenZ per la GenZ, la Radio TV Serie A con RDS si fa sempre più social: grande spazio sarà dato, infatti, a noti influencer calcistici seguiti su Instagram e TikTok, coinvolgendo così le nuove generazioni e gli amanti del web.

Il palinsesto dal lunedì al venerdì:

Dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 09:00

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 10.00

Programma Ripartenza: focus notizie del giorno e interazione con opinionisti

Programma Ripartenza: focus notizie del giorno e interazione con opinionisti Tutti i lunedì dalle 10:00 alle 12:00

Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Costruzione dal basso: approfondimento condotto da Giulia Mizzoni e interazione con gli opinionisti

Dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 15.00

Massimo campionato: conduzione da studio in doppia voce, opinionisti, aggiornamento tecnico su allenamenti, podcast

Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00

Fever Pitch: breaknews sulle notizie del giorno

Dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18.00

Possesso palla: conduzione a doppia voce con aggiornamenti e opinioni in tempo reale

Tutti i venerdì dalle 16:00 alle 18:00

Sciabolata: speciale di preparazione al weekend calcistico condotto da Sandro Piccinini affiancato dal Capo redattore Gianluca Teodori

Dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 21.00

Serie A All Star: speciale sulla parte alta della classifica con opinioni, campioni a confronto e analisi tecnico-tattica

Dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 24.00

Riflettori accesi: programma dedicato all'attualità con curiosità e spazio al fantacalcio, e-games, web e socia

Dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alle 07.00: repliche dei programmi del giorno

Il palinsesto del weekend: