Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Venerdì 28 marzo 2025, alle 20:30, la Serie BKT arriva alla 31ª giornata con l'anticipo tra Spezia e Brescia, in diretta. La telecronaca sarà affidata a Francesco Nigro. I liguri, attualmente in lotta per il secondo posto, sono chiamati a vincere per accorciare la distanza di cinque punti che li separa dal Pisa. Gli uomini di Luca D'Angelo hanno un buon record contro il Brescia, essendo rimasti imbattuti in 16 delle ultime 17 sfide contro le Rondinelle (7 vittorie, 9 pareggi). L’unica vittoria della squadra lombarda risale al 17 aprile 2018, quando si imposero 1-0 al Picco grazie a un gol di Ernesto Torregrossa.

Sabato 29 marzo 2025, alle 15:00, il Cosenza ospita il Pisa al San Vito-Gigi Marulla, con la telecronaca di Federico Casna. Il Cosenza, reduce da due vittorie nelle ultime tre partite casalinghe, punta a vincere due gare interne consecutive per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023. Il Pisa, guidato da Filippo Inzaghi, continua a frantumare record, come i 60 punti conquistati nelle prime 30 giornate, superando il precedente primato di 59 punti nella stagione 2007/08.

Sempre alle 15:00, il Mantova affronta il Südtirol al Danilo Martelli, con la telecronaca di Ivan Fusto. Gli altoatesini, in grande forma, sono reduci da quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime otto partite, e nessuna squadra ha segnato più degli uomini di Fabrizio Castori dal 23º turno in avanti. Alle 15:00, il Modena sfida il Catanzaro al Braglia, con la telecronaca di Alessandro Rimi. I calabresi, con 22 punti conquistati nel girone di ritorno, sono tra le squadre più in forma, ma hanno subito il 61% dei loro gol nei primi tempi, la peggior statistica in Serie BKT. I gialloblu, invece, sono secondi solo al Bari per percentuale di gol segnati nei primi tempi (56%).

Sempre alle 15:00, la Sampdoria ospita il Frosinone al Ferraris, con la telecronaca di Fernando Siani. La Samp cerca di interrompere una serie di quattro pareggi consecutivi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Frosinone, imbattuto nelle ultime sei gare (3 vittorie, 3 pareggi), spera di continuare a mantenere la sua solidità difensiva e il suo buon stato di forma. Alle 17:15, la Cremonese affronta il Cittadella, con la telecronaca di Cristiano Tognoli. I grigiorossi potrebbero vincere tre partite consecutive in Serie BKT per la prima volta dal febbraio-marzo 2024, mentre il Cittadella cerca di risollevarsi dopo aver subito sei sconfitte nelle prime dieci gare del 2025. Alle 19:30, il Sassuolo chiude la giornata ospitando la Reggiana al Mapei Stadium, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. I neroverdi, con 69 punti in 30 partite, sono a un passo dalla promozione, mentre i granata non hanno vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro squadre emiliane.

Domenica 30 marzo 2025, alle 15:00, la Carrarese ospita il Bari in una sfida cruciale per i playoff, con la telecronaca di Samuele Ragusa. La Carrarese punterà su Ernesto Torregrossa, che ha partecipato a due gol nelle ultime tre partite. Alle 15:00, il Cesena sfida la Juve Stabia al Dino Manuzzi, con la telecronaca di Matteo Gandini. Entrambe le squadre sono a stretto contatto in classifica, ma il Cesena ha perso solo una delle ultime 10 partite contro squadre campane. La Juve Stabia, invece, ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte. Alle 17:30, la Salernitana affronta il Palermo, con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I granata sono alla ricerca di una terza vittoria consecutiva contro i rosanero, mentre il Palermo punterà su Matteo Brunori, che ha segnato cinque dei suoi sei gol del 2025.

VENERDI 28 MARZO 2025

ore 20:30 Serie B 31a Giornata: Spezia vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

La 31a giornata della Serie BKT prende il via questa sera alle 20:30, con l’anticipo tra Spezia e Brescia: i bianconeri continuano la corsa verso il secondo posto, ma per accorciare sul Pisa – ora lontano cinque punti – agli uomini di Luca D'Angelo serve necessariamente un successo. Analizzando i dati "powered by Opta" I liguri sono rimasti imbattuti in 16 delle ultime 17 sfide contro le Rondinelle nel torneo cadetto (7V, 9N) e l’unica vittoria lombarda risale al 17 aprile 2018 (1-0 per i biancoazzurri al Picco, con rete decisiva di Ernesto Torregrossa).

SABATO 29 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Cosenza vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

Alle 15 del sabato scendono in campo ben otto squadre e tra queste c’è proprio il Pisa, che sarà impegnato nella complicata trasferta contro il Cosenza: i calabresi hanno vinto due delle ultime tre gare davanti ai propri tifosi (1P) e puntano ad ottenere due successi interni consecutivi nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbario e aprile 2023 (tre in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro i toscani). La squadra allenata da Filippo Inzaghi, però, sta continuando a stabilire record su record, l’ultimo dei quali i 60 punti conquistati nelle prime 30 giornate di questa Serie BKT, superando il suo precedente primato di 59 punti totalizzati dopo lo stesso numero di gare nella stagione 2007/08.



Telecronaca: Ivan Fusto

Al Danilo Martelli, poi, il Mantova ospita il Südtirol: la formazione altoatesina è in uno stato di forma invidiabile, con quattro successi e tre pareggi nelle ultime otto gare di campionato (1P) e, nel periodo (ovvero dalla 23ª giornata in avanti), nessuna squadra ha segnato più degli uomini di Fabrizio Castori (16, al pari della Cremonese).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Da tenere d’occhio anche la sfida in ottica play-off tra Modena e Catanzaro, con gli ospiti che hanno conquistato ben 22 punti nel girone di ritorno (meno soltanto del Sassuolo con 26), grazie a sei vittorie e quattro pareggi nel parziale, con una sola sconfitta. Occhio però al punto debole degli ospiti, con i calabresi che hanno incassato il 61% dei propri gol (19/31) nel corso dei primi tempi (ultimi in questa particolare classifica al pari della Cremonese): dall’altro lato, infatti, solo il Bari (59%) ha segnato di più in percentuale nella prima frazione di gioco rispetto ai Canarini (56% - 20/36) nel campionato in corso.



Telecronaca: Fernando Siani

La Sampdoria deve ritrovare la vittoria dopo quattro pareggi consecutivi per uscire dalla zona più calda della classifica: al Ferraris arriva il Frosinone, squadra imbattuta negli ultimi sei match della competizione (3V, 3N). I blucerchiati provano a fare affidamento su Massimo Coda: solamente contro il Cittadella (nove, playoff/playout inclusi), il classe 1988 ha segnato più gol nel torneo che contro i Ciociari (sette) e, in assenza dello squalificato M’Baye Niang, il suo contributo realizzativo potrebbe rivelarsi fondamentale per i liguri.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Alle 17,15 tocca poi a Cremonese e Cittadella: se da una parte i padroni di casa potrebbero vincere tre gare consecutive di Serie BKT per la prima volta dal febbraio-marzo 2024, dall’altra, invece, quella veneta è la formazione che ha subito più sconfitte nel torneo dall’inizio del 2025 (sei su 10 – 3V, 1N – incluse le ultime due sfide perse con un punteggio aggregato di 7-2 contro Südtirol e Sassuolo).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

A chiudere il sabato di Serie BKT ci sarà il derby emiliano tra Sassuolo e Reggiana, con il fischio d’inizio al Mapei Stadium fissato per le ore 19:30: i neroverdi viaggiano spediti verso la promozione in Serie A, grazie ai 69 punti conquistati in 30 giornate (nell’era dei tre punti a vittoria, dopo lo stesso numero di gare disputate, meno soltanto dei 73 del Benevento nel 2019/20). I padroni di casa, inoltre, hanno vinto sei degli ultimi sette match contro squadre emiliane in Serie BKT (1P), mentre – al contrario – i granata non hanno vinto nessuno dei quattro incontri contro formazioni di questa regione nel campionato in corso (1N, 3P).

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Carrarese vs Bari (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

La Carrarese ospita il Bari per inseguire il sogno play-off. I toscani proveranno ad affidarsi ad Ernesto Torregrossa: l’attaccante gialloazzurro ha preso parte a due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT (una rete e un assist) e nell’ultimo precedente contro i pugliesi è andato a segno (il 23 aprile 2023, con la maglia del Pisa in quel caso).



Telecronaca: Matteo Gandini

Al Dino Manuzzi si sfidano inoltre il Cesena e la Juve Stabia, squadre posizionate rispettivamente al settimo e sesto posto e distanziate in classifica da un solo punto. Da una parte, i padroni di casa hanno perso solo una delle ultime 10 sfide contro squadre campane nella competizione (3V, 6N); dall’altra, gli ospiti hanno vinto solo una delle ultime 10 trasferte in Serie BKT (5N, 4P), con due punti conquistati nelle sei gare esterne più recenti, senza segnare mai più di una rete nel periodo.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

A chiudere la giornata del campionato cadetto toccherà a Salernitana e Palermo: le due formazioni si sfideranno allo stadio Arechi, con il fischio d’inizio programmato per le ore 17:15. I granata hanno vinto entrambe le ultime due sfide contro i rosanero nella competizione e potrebbero ottenere tre successi di fila contro gli avversari di giornata per la prima volta nella loro storia. Nei siciliani, però, non va sottovalutato lo stato di forma di Matteo Brunori, con l’attaccante che ha segnato cinque dei sei gol totali di questo campionato da inizio 2025 in avanti: tra i giocatori che hanno segnato più di cinque reti nel torneo in corso, il classe ’94 è uno dei quattro a non aver fornito alcun assist (assieme a Pietro Iemmello, Leonardo Mancuso e Luca Pandolfi).

