Programmazione Sportiva Rai 30 Dicembre 2023: Eventi Live, Dirette e Rubriche Rai Sport

Sabato 30 Dicembre 2023 su RAIDUE si prospetta ricco. Alle ore 11:00, dallo studio TV1 a Milano, potrai seguire in diretta il TG Sport Giorno. Questo notiziario ti terrà informato sugli avvenimenti sportivi della giornata, offrendo aggiornamenti e approfondimenti direttamente dalla sede milanese. Nel tardo pomeriggio, alle 18:05, il TG Sport Sera del Sabato prenderà il via dallo studio SR8 a Roma. Sarà l'occasione ideale per chiudere la giornata sportiva con i highlights delle gare e gli approfondimenti sulle ultime notizie, tutto in diretta dalla capitale.

Successivamente, alle 18:25, sempre dallo studio romano SR5, potrai godere della rubrica Novantesimo Minuto, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Il programma offrirà un racconto dettagliato della giornata di campionato a partire dagli anticipi di ieri, con immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara, commenti degli ospiti in studio e analisi degli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

La serata continuerà alle 22:40 con La Domenica Sportiva, in diretta dallo studio TV2 a Milano, sotto la conduzione di Simona Rolandi. Questa storica trasmissione, la più antica in ambito sportivo della televisione italiana, ti terrà aggiornato sull'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti avranno l'opportunità di raccontare i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS trasmetterà dallo studio SR8 a Roma, con la conduzione di Monica Matano. Questa rubrica offrirà servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, focalizzandosi sulla cronaca degli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 30 Dicembre 2023

Sabato 30 Dicembre 2023 la giornata inizia alle 6:00 con la replica della "Coppa del Mondo Elite Donne" di Ciclocross da Gavere, Belgio. La telecronaca è affidata ad Andrea de Luca, portandoci nell'atmosfera dell'ultima gara dell'anno di Coppa del Mondo Elite Donne ad Anversa, in Belgio. Segue alle 7:00 il "Notiziario - TG Sport Mattina" in diretta, fornendo un quadro completo delle ultime notizie sportive. Alle 7:30, la replica della "Coppa del Mondo Salto con Gli Sci 2023/2024 4 Trampolini" da Oberstdorf, Germania, con la voce di Nicola Sangiorgio. Alle 9:25, la rubrica "Sportabilia" a cura di Lorenzo Roata offre uno sguardo approfondito su città, stadi e palazzetti senza barriere, sottolineando lo slogan di SportAbilia. Lorenzo Roata conduce questa rubrica che, da oltre vent'anni, racconta l'intero mondo delle discipline paralimpiche. Tra le novità di questa stagione, la presenza in studio di Melania Corradini, gloria azzurra dello sci alpino.

Alle 9:55, uno speciale TG Sport - "Bettega Tribute" in replica da Jesolo, Venezia, con la telecronaca di Federico Pasanisi. Alle 11:55, la replica dello "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 2a Manche" da Lienz, Austria, con la voce di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. Alle 13:10, uno speciale TG Sport si concentra sulle vicende legate al Vajont. Successivamente, alle 13:30, in diretta da Hulst, Olanda, il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne" con la telecronaca di Andrea De Luca ed Enrico Martello. Alle 14:40, il "Sci Di Fondo: Coppa del Mondo 2023/24 Tour de Ski: Finali Sprint M.Le & Femm.le" entra in diretta da Dobbiaco, Bolzano, con la telecronaca di Franco Bragagna.

Alle 16:10, la rubrica "Gli Imperdibili" offre backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo, offrendo informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. Alle 16:15, la rubrica "Reparto Corse" a cura di Gianluca Gafforio fornisce settimanalmente aggiornamenti e approfondimenti sul mondo dei motori. Alle 16:45, il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini" in differita da Hulst, Olanda, con la telecronaca di Andrea De Luca ed Enrico Martello. Alle 17:55, la diretta della "Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 12a Giornata - Milano vs Modena" dal Mediolanum Forum di Assago, Milano, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Alle 20:25, la "Pallacanestro femminile: Serie A1 8a giornata - San Martino di Lupari vs Venezia" in diretta dal Palazzo dello Sport di San Martino di Lupari, Padova, con la telecronaca di Edi Dembiski e Alice Pedrazzi. Alle 22:30, la replica dello "Sci Di Fondo: Coppa del Mondo 2023/24 Tour de Ski: Finali Sprint M.Le & Femm.le". La notte prosegue con repliche di eventi come il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne", "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini", "Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 12a Giornata - Milano vs Modena", e "Pallacanestro femminile: Serie A1 8a giornata - San Martino di Lupari vs Venezia" alle ore 00:00, 01:10, 02:20, e 04:20 rispettivamente.

ore 06:00 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Donne (replica)

da Gavere [Belgio]

Telecronaca: Andrea de Luca

da Gavere [Belgio] Telecronaca: Andrea de Luca ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Coppa del mondo Salto con Gli Sci 2023/2024 4 Trampolini (replica)

da Oberdstorf [Germania]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

Rubrica: Sportabilia
a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 09:55 Speciale Tg Sport - Bettega Tribute (replica)

da Jesolo [Venezia]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Jesolo [Venezia] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 11:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 2a Manche (replica)

da Lienz [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

da Lienz [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca ore 13:10 Speciale Tg Sport - Vajont

ore 13:30 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Donne (diretta)

da Hulst [Olanda]

Telecronca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Hulst [Olanda] Telecronca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 14:40 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 Tour de Ski : Finali Sprint M.Le & Femm.le (diretta)

da Dobbiaco [Bolzano]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Dobbiaco [Bolzano] Telecronaca: Franco Bragagna ore 16:10 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Rubrica: Reparto Corse
a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 16:45 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (differita)

da Hulst [Olanda]

Telecronca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Hulst [Olanda] Telecronca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 17:55 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 12a Giornata: Milano - Modena (diretta)

dal Mediolanum Forum di Assago [Milano]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal Mediolanum Forum di Assago [Milano] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:25 Pallacanestro femminile : Serie A1 8a giornata: San Martino di Lupari - Venezia (diretta)

dal Palazzo dello Sport di San Martino di Lupari [Padova]

Telecronaca: Edi Dembiski e Alice Pedrazzi

dal Palazzo dello Sport di San Martino di Lupari [Padova] Telecronaca: Edi Dembiski e Alice Pedrazzi ore 22:30 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 Tour de Ski : Finali Sprint M.Le & Femm.le (replica)

ore 00:00 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Donne (replica)

ore 01:10 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (replica)

ore 02:20 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 12a Giornata - Milano - Modena (replica)

ore 04:20 Pallacanestro femminile : Serie A1 8a giornata: San Martino di Lupari - Venezia (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Il tuo pomeriggio sportivo è pronto a decollare con due appuntamenti emozionanti su Rai Play. Alle 14:30 su Rai Play 2, preparati a vivere l'intensità dello sci di fondo con la Coppa del Mondo - Tour de Ski a Dobbiaco. Le Finali Sprint nella tecnica libera saranno narrate con passione da Franco Bragagna, offrendoti un'esperienza sportiva unica che ti terrà con il fiato sospeso. Subito dopo, alle 15:10 su Rai Play 3, immergiti nel mondo entusiasmante del ciclocross con la Coppa del Mondo Elite Uomini direttamente da Hulst, in Olanda. Andrea De Luca ed Enrico Martello saranno le tue guide attraverso le sfide di questo avvincente evento, portando la competizione direttamente sotto i tuoi occhi. Non perderti neanche un momento di azione e emozioni mentre segui questi eventi sportivi in diretta su Rai Play.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 14:30 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di fondo: Coppa del Mondo - Tour de Ski Dobbiaco: Finali Sprint tecnica libera (diretta)

da Dobbiaco [Bolzano]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Dobbiaco [Bolzano] Telecronaca: Franco Bragagna ore 15:10 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (diretta)

da Hulst [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



