Diretta Rai Sport Domenica 19 Maggio 2024 - Ciclismo: Giro d'Italia 15a tappa, Tennis Finale Roma

In vista del weekend, Domenica 19 Maggio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Dopo aver trasmesso il doppio derby italiano tra Milan e Roma e i due quarti di finale dei giallorossi il programma di Europa League proseguirà anche per la finale di Dublino del 22 maggio tra l'Atalanta di Gasperini e i tedeschi del Bayer Leverkusen che verrà trasmesso su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio, il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, lo studio in campo con Simona Rolandi, Lele Adani e Bruno Giordano, interviste e bordocampo con Andrea Riscassi e Tiziana Alla.

Un mese, maggio, durante il quale saranno protagonisti anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l'edizione 2024 del Giro d'Italia [qui il calendario della programmazione Rai] , sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali BNL d'Italia, con i match dei primi turni. Il racconto del Giro d'Italia, come sempre, sarà praticamente integrale, con "Prima Diretta", ovvero i primi chilometri delle 21 frazioni in diretta su Rai Sport HD - che ospiterà anche la rubrica "Giro Mattina, dal Vilaggio di partenza" - e poi, dalle 14.00, su Rai 2, la telecronaca fino alla conclusione, per lasciare subito dopo la linea al "Processo alla Tappa" mentre, in serata, su Rai Sport HD, andranno in onda le altre due rubriche dedicate, "TGiro" e "Giro Notte".

Il ritorno delle telecamere Rai sul centrale del tennis del Foro Italico, invece, avverrà con il racconto in diretta di un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri programmati su uno dei tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2 o Rai 3), quattro dei quali in prime time.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 19 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

L'11 maggio su Raidue HD è previsto un palinsesto sportivo molto ricco. Si inizia alle ore 11:00 con il TG Sport Giorno trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Seguirà alle 13:30 la finale del doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia, dove si sfideranno le coppie Gauff/Routliffe e Errani/Paolini, in diretta dal Foro Italico di Roma. Sara Errani, già trionfatrice nel 2012 e finalista nelle edizioni successive, giocherà insieme a Jasmine Paolini, che fa il suo debutto in un torneo di questa categoria. Alle 14:50 sarà il turno del ciclismo con la 15a tappa del Giro d'Italia 2024, che va da Manerba del Garda a Livigno. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pancani e Davide Cassani, mentre Stefano Rizzato e Giada Borgato si occuperanno della motocronaca e delle interviste. Questa tappa, di 214 chilometri e con un dislivello di 1.300 metri, promette spettacolo per gli appassionati di ciclismo. Alle 17:00 torna il tennis con la finale maschile degli Internazionali BNL d'Italia tra Zverev e Jarry, sempre dal Foro Italico di Roma. Marco Fiocchetti e Adriano Panatta commenteranno la partita, con Cristina Caruso e Rita Grande che seguiranno dallo studio. Alle 19:00 ci sarà "Novantesimo Minuto", condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma, per un riepilogo della domenica di campionato di Serie A, con collegamenti dai campi di gara e analisi degli episodi arbitrali. Alle 22:45, Simona Rolandi condurrà "La Domenica Sportiva" dallo studio TV2 di Milano, offrendo un'ampia panoramica sull'attualità del calcio e degli altri sport, con immagini, interviste e opinioni dei protagonisti. Infine, alle 00:30, Monica Matano presenterà "L'Altra DS" dallo studio SR8 di Roma, con servizi e approfondimenti sugli eventi più importanti degli sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano





HD: dallo studio TV1 - Milano ore 13:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Internazionali BNL d'Italia - Finale Doppio Femminile Gauff/Routliffe vs Errani/Paolini (diretta)

dal Foro Italico di Roma

Grazie al successo su Dolehide/Krawczyk, si giocheranno per il titolo del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini. A Roma Sarà ha già trionfato nel 2012 ed è stata finalista nelle due edizioni successive (sempre con Vinci): per Jasmine è una prima assoluta in un torneo di questa categoria.



HD: dal Foro Italico di Roma Grazie al successo su Dolehide/Krawczyk, si giocheranno per il titolo del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini. A Roma Sarà ha già trionfato nel 2012 ed è stata finalista nelle due edizioni successive (sempre con Vinci): per Jasmine è una prima assoluta in un torneo di questa categoria. ore 14:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro in Diretta 15a tappa: Manerba del Garda - Livigno (diretta)

da Livigno [Sondrio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Un percorso molto lungo, quello della 9a tappa, di 214 chilometri complessivi, dislivello 1.300 metri, con partenza da Avezzano e arrivo a Napoli.



HD: da Livigno [Sondrio] Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato Un percorso molto lungo, quello della 9a tappa, di 214 chilometri complessivi, dislivello 1.300 metri, con partenza da Avezzano e arrivo a Napoli. ore 17:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Internazionali BNL d'Italia - Finale Maschile Zverev vs Jarry (diretta)

dal Foro Italico di Roma

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Studio: Cristina Caruso e Rita Grande



HD: dal Foro Italico di Roma Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta Studio: Cristina Caruso e Rita Grande ore 19:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



HD: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola. ore 22:45 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



HD: dallo studio TV2 - Milano Conduce: Simona Rolandi La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. ore 00:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 19 Maggio 2024

Il 24 maggio su Rai Sport HD è programmato un palinsesto variegato e completo, ricco di eventi sportivi di rilievo. La giornata inizia alle ore 06:00 con la replica della 14a tappa del Giro d'Italia 2024, che va da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, con la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani e la motocronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Alle 07:00, il TG Sport Mattina andrà in onda in diretta, seguito alle 07:30 da uno speciale del TG Sport dedicato a Raffaella Baldassarri. Subito dopo, alle 07:50, sarà trasmessa la replica della finale femminile di fossa olimpica dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo da Lonato del Garda, con Davide Novelli e Sabatino Durante alla telecronaca. Questa competizione vede la partecipazione di Jessica Rossi. Alle 08:50, ci sarà la replica della finale maschile di fossa olimpica, sempre dai Campionati Europei di Lonato del Garda, con la telecronaca degli stessi commentatori e con Mauro De Filippis tra i partecipanti.

La diretta della 15a tappa del Giro d'Italia 2024, da Manerba del Garda a Livigno, inizia alle 09:40 con il "Giro Mattina" presentato da Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti. Alle 10:25 seguirà la telecronaca in diretta della stessa tappa, curata da Andrea De Luca e Alessandro Petacchi. Alle 14:00, la diretta della 10a giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile vedrà Roma affrontare Fiorentina allo stadio "Tre Fontane" di Roma. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, con Sara Meini e Martina Angelini che si occuperanno del bordocampo e delle interviste. Questo match rappresenta le prove generali in vista della finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Alle 17:15, l'ippica sarà protagonista con il Derby di Galoppo Roma Capannelle in diretta, commentato da Marco Tripisciano e Mario Viggiani. Seguirà, alle 17:40, la diretta della 3a giornata della Supercoppa Serie C, con Cesena che affronta Juve Stabia allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. La telecronaca sarà di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, con Massimo Proietto a bordo campo. Alle 20:00, la Diamond League 2024 di atletica leggera farà tappa a Rabat/Marrakech, in Marocco, con la telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli.

Alle 22:00, sarà trasmesso "TGiro", con Andrea De Luca e Davide Cassani che commenteranno la 15a tappa del Giro d'Italia. Alle 23:00, uno speciale del TG Sport sarà dedicato a Mandela, seguito alle 23:10 dalla replica del Derby di Galoppo Roma Capannelle. Alle 23:50, la replica della 15a tappa del Giro d'Italia 2024 sarà trasmessa nuovamente, seguita a mezzanotte e cinquanta dalla replica della finale del doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia, con Sara Errani e Jasmine Paolini in campo. Alle 02:50, sarà la volta della differita delle finali di canoa slalom degli Europei da Lubiana, con la telecronaca di Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli. Infine, alle 04:20, la giornata si chiuderà con la differita della 1a giornata dei Mondiali di Judo 2024 da Abu Dhabi, commentata da Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 14a tappa: Castiglione delle Stiviere > Desenzano del Garda (replica)

da Desenzano del Garda [Brescia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Desenzano del Garda [Brescia] Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Speciale TG Sport: Raffaella Baldassarri

ore 07:50 Tiro a Volo: Camp. Europei 2024 Fossa olimpica femminile (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

Gli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato si svolgono al 17 al 26 maggio. Fra gli specialisti di Fossa Olimpica, Jessica Rossi.

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante Gli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato si svolgono al 17 al 26 maggio. Fra gli specialisti di Fossa Olimpica, Jessica Rossi. ore 08:50 Tiro a Volo: Camp. Europei 2024 Fossa olimpica maschile (replica)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

Gli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato si svolgono al 17 al 26 maggio. Fra gli specialisti di Fossa Olimpica, Mauro De Filippis.

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante Gli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato si svolgono al 17 al 26 maggio. Fra gli specialisti di Fossa Olimpica, Mauro De Filippis. ore 09:40 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Mattina 15a tappa: Manerba del Garda > Livigno (diretta)

da Livigno [Sondrio]

da Desenzano del Garda [Brescia]

In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Contii

da Livigno [Sondrio] da Desenzano del Garda [Brescia] In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Contii ore 10:25 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Prima Diretta 15a tappa: Manerba del Garda > Livigno (diretta)

da Livigno [Sondrio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi

da Livigno [Sondrio] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi ore 14:00 Calcio Femminile: Serie A eBay - Poule scudetto 10a giornata: Roma - Fiorentina (diretta)

dallo stadio "Tre Fontane" di Roma

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini

Le prove generali in vista della finale della Coppa Italia Frecciarossa e la premiazione per il secondo Scudetto consecutivo del club giallorosso. Nell’ultima giornata i riflettori saranno puntati sul ‘Tre Fontane’: domenica alle 14.30 Roma e Fiorentina si affronteranno a cinque giorni dalla sfida che metterà in palio l’ultimo titolo della stagione, in programma venerdì 24 maggio alle 21.30 al ‘Manuzzi’ di Cesena.

dallo stadio "Tre Fontane" di Roma Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini Le prove generali in vista della finale della Coppa Italia Frecciarossa e la premiazione per il secondo Scudetto consecutivo del club giallorosso. Nell’ultima giornata i riflettori saranno puntati sul ‘Tre Fontane’: domenica alle 14.30 Roma e Fiorentina si affronteranno a cinque giorni dalla sfida che metterà in palio l’ultimo titolo della stagione, in programma venerdì 24 maggio alle 21.30 al ‘Manuzzi’ di Cesena. ore 17:15 Ippica 2024: Derby di Galoppo Roma Capannelle (diretta)

da Roma

Telecronca: Marco Tripisciano e Mario Viggiani

da Roma Telecronca: Marco Tripisciano e Mario Viggiani ore 17:40 Calcio: Supercoppa Serie C 3a giornata: Cesena - Juve Stabia (diretta)

dallo stadio Dino Manuzzi - Orogel di Cesena [Forli/Cesena]

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

dallo stadio Dino Manuzzi - Orogel di Cesena [Forli/Cesena] Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto ore 20:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 4a tappa (diretta)

da Rabat/Marrakech [Marocco]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Rabat/Marrakech [Marocco] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 22:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - TGiro 15a tappa: Manerba del Garda > Livigno

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani ore 23:00 Speciale TG Sport: Mandela

ore 23:10 Ippica 2024: Derby di Galoppo Roma Capannelle (replica)

ore 23:50 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 15a tappa: Manerba del Garda > Livign (replica)

ore 00:50 Tennis: Internazionali BNL d'Italia - Finale Doppio Femminile (replica)

dal Foro Italico di Roma

Grazie al successo su Dolehide/Krawczyk, si giocheranno per il titolo del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini. A Roma Sarà ha già trionfato nel 2012 ed è stata finalista nelle due edizioni successive (sempre con Vinci): per Jasmine è una prima assoluta in un torneo di questa categoria.

dal Foro Italico di Roma Grazie al successo su Dolehide/Krawczyk, si giocheranno per il titolo del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini. A Roma Sarà ha già trionfato nel 2012 ed è stata finalista nelle due edizioni successive (sempre con Vinci): per Jasmine è una prima assoluta in un torneo di questa categoria. ore 02:50 Canoa - Europei Slalom - Finali Canadese (differita)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli

da Lubiana [Slovenia] Telecronaca: Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli ore 04:20 Judo - Mondiali di Abu Dhabi 2024: 1a giornata (differita)

da Abu Dhabi [Emirati Arabi Uniti]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

I Campionati del Mondo di judo vanno in scena nella Mubadala Arena, ad Abu Dhabi. Fra i convocati per l'Italia Assunta Scutto , Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Antonio Esposito, Giovanni Esposito.

da Lubiana [Slovenia]

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Il 24 maggio, Rai Sport HD offrirà un'ampia copertura sportiva con live streaming continuo. La programmazione inizia alle ore 12:15 su Rai Play Sport 3 con le finali di canoa slalom degli Europei, trasmesse in diretta da Lubiana, Slovenia, con la telecronaca di Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli. Successivamente, alle 15:55, su Rai Play Sport 2 sarà la volta dei Mondiali di Judo 2024 da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. La telecronaca sarà curata da Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido. Questo evento si svolgerà nella Mubadala Arena e vedrà la partecipazione di atleti italiani come Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Antonio Esposito e Giovanni Esposito. Parallelamente, sempre alle 15:55, Rai Play Sport 1 trasmetterà la gara 2 della categoria MX2 del Campionato Mondiale di Motocross da Saint Jean d'Angely, in Francia, con Gianluca Gafforio e Mirko Milani alla telecronaca. A seguire, alle 17:00, sempre su Rai Play Sport 1, andrà in onda la gara 2 della categoria MXGP del Campionato Mondiale di Motocross, anch'essa da Saint Jean d'Angely. La telecronaca sarà affidata nuovamente a Gianluca Gafforio e Mirko Milani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:15 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Canoa - Europei Slalom - Finali Canadese (diretta)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli



da Lubiana [Slovenia] Telecronaca: Franco Bragagna e Lorenzo Biasioli ore 15:55 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo - Mondiali di Abu Dhabi 2024: 1a giornata (diretta)

da Abu Dhabi [Emirati Arabi Uniti]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

I Campionati del Mondo di judo vanno in scena nella Mubadala Arena, ad Abu Dhabi. Fra i convocati per l'Italia Assunta Scutto , Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Antonio Esposito, Giovanni Esposito.

da Lubiana [Slovenia]



da Abu Dhabi [Emirati Arabi Uniti] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido I Campionati del Mondo di judo vanno in scena nella Mubadala Arena, ad Abu Dhabi. Fra i convocati per l'Italia Assunta Scutto , Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Antonio Esposito, Giovanni Esposito. da Lubiana [Slovenia] ore 15:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross - MX2 di Francia - gara 2 (diretta)

da Saint Jean de Angely [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

La MX2 fa tappa a Saint Jean de Angely , in Francia, per il settimo appuntamento del Campionato Mondiale di Motocross.



da Saint Jean de Angely [Francia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani La MX2 fa tappa a Saint Jean de Angely , in Francia, per il settimo appuntamento del Campionato Mondiale di Motocross. ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross- MXGP del Francia - gara 2 (diretta)

da Saint Jean de Angely [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

La MXGP fa tappa a Saint Jean de Angely, in Francia, per il settimo appuntamento del Campionato Mondiale di Motocross



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica Sport del 19 maggio sarà condotta da Massimiliano Graziani. Si inizia alle 12.30 con la radiocronaca di Sassuolo - Cagliari a cura di Massimo Barchiesi. All’interno, aggiornamenti dagli internazionali di Roma con l'inviato Emilio Mancuso. Alle 14 la partenza della tappa del Giro d’Italia da Manerba del Garda fino a Livigno sarà raccontata dagli inviati Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni. Alle 14.50 Tutto il calcio minuto per minuto condotto da Filippo Corsini. In scaletta due partite di Serie A : Udinese – Empoli (Giovanni Scaramuzzino) e Venezia – Frosinone (Luca Cesaretti). Dalle 17 lo speciale Sulle Strade del Giro, con Filippo Corsini, Fulvio Collovati e Filippo Grassia insieme agli inviati Rai. Alle 18 il calcio d’inizio di Inter - Lazio (Daniele Fortuna) e il basket con gara4 Trento - Milano (Ettore de Lorenzo). Dalle 20 la conduzione passa a Domenico Forletta e subito linea a Francesco Repice per un punto sulla partita delle 20.45, Roma – Genoa. Dalle 22.30 Filippo Grassia e Beppe Dossena risponderanno ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog