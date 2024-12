Diretta Rai Sport Domenica 22 Dicembre 2024 - Sci Alpino Saint Moritz e Val Gardena, Rugby, Pallavolo

In vista del weekend, Domenica 22 Dicembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Su Rai 2, la giornata sportiva si apre alle ore 11:40 con la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, protagonista il Gigante Maschile, prima manche, in diretta dalla Val Gardena. La telecronaca sarà affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati, con lo studio on-site curato da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 13:30, sempre dalla Val Gardena, sarà trasmessa la seconda manche, con lo stesso team di commento.

Alle 15:20, spazio a Rai Sport Live, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, per approfondimenti e analisi. A seguire, alle 15:30, il grande rugby prende il centro della scena con l’ottava giornata della Serie A Elite Maschile. Rovigo affronta Viadana in diretta da Rovigo, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Alle 17:45, il consueto appuntamento con il TG Sport Sera della Domenica, dallo studio SR8 di Roma, offre un riepilogo delle principali notizie sportive della giornata.

In prima serata, alle 22:45, torna l’appuntamento con La Domenica Sportiva... al 90°, trasmessa dallo studio TV1 di Milano. Simona Rolandi guida un ricco parterre di ospiti tra cui Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. La trasmissione offre approfondimenti sull’attualità calcistica e sportiva, arricchiti da immagini, interviste e analisi. Dalle 00:30, l’evento continua con L'Altra DS, condotta da Fabrizio Tumbarello.

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

Rugby: Serie A Elite Maschile 2024/25 8a giornata: Rovigo - Viadana (diretta)

I rossoblu di Rovigo ospitano il Viadana nell'ottava giornara della regualr season della Serie A Elite maschile.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 22 Dicembre 2024

La giornata su Rai Sport HD comincia alle ore 06:00 con la replica della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024/25, prova Elite Femminile, commentata da Andrea De Luca, in diretta da Namur. Alle 07:00 segue il TG Sport Mattino, per poi tornare allo sport con la pallavolo maschile: alle 07:30 replica del match Piacenza - Monza, valido per la 13a giornata del Campionato Credem Banca, con il commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Alle 09:30, nuovamente ciclocross, con la replica della prova Elite Maschile da Namur, sempre affidata ad Andrea De Luca. La diretta dello Sci Alpino prende il via alle 10:30 con la prima manche del Gigante Maschile dalla Val Gardena, telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, seguita alle 10:55 dal Super G Femminile da St. Moritz, commentato da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 12:24 spazio allo studio post-gara, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa dalla Val Gardena.

La programmazione prosegue con le repliche delle gare di Salto con gli Sci dalla Germania: gara 1 alle 12:30, gara 2 alle 13:05 e gara 3 alle 14:40, tutte con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. Alle 13:30 torna il ciclocross, con la diretta della prova Elite Donne da Zonhoven.

Nel pomeriggio, alle 15:15, il grande volley femminile con il match Novara - Chieri, valido per la 14a giornata del Campionato di Serie A1 Tigotà, commentato da Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 17:55, invece, spazio alla pallavolo maschile con Civitanova - Milano, telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. In prima serata, alle 20:30, il parquet del PalaDozza ospita il basket di Serie A2: Fortitudo Bologna - Brindisi, con la telecronaca di Edi Dembiski e Sandro De Pol. La serata prosegue alle 22:45 con la differita della prova Elite Uomini di ciclocross da Zonhoven.

In nottata, spazio alle repliche: alle 00:15 il Super G Femminile da St. Moritz, alle 01:35 la prova Elite Donne di ciclocross, e alle 02:45 il rugby maschile con il match Rovigo - Viadana, valido per l’8a giornata della Serie A Elite. Infine, alle 04:50, il Freestyle con lo Skicross gara 2 da San Candido, telecronaca di Silvano Ploner.

ore 06:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Femminile (replica)

ore 07:30 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 13a giornata: Piacenza - Monza (replica)

ore 09:30 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Maschile (replica)

ore 10:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Gigante Maschile 1a manche (diretta)

ore 10:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G femminile (diretta)

ore 12:24 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio Post (diretta)

ore 12:30 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo 2024/25 Salto con gli sci - gara 1 (replica)

ore 13:05 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo 2024/25 Salto con gli sci - gara 2 (replica)

ore 13:30 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne (diretta)

ore 14:40 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo 2024/25 Salto con gli sci - gara 3 (replica)

ore 15:15 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 14a giornata: Novara - Chieri (diretta)

ore 17:55 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 13a giornata: Civitanova - Milano (diretta)

ore 20:30 Pallacanestro. Serie A2 maschile - 17a giornata: Fortitudo Bologna - Brindisi (diretta)

ore 22:45 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Uomini (differita)

ore 00:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Super G Femminile (replica)

ore 01:35 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne (replica)

ore 02:45 Rugby: Serie A Elite Maschile 2024/25 8a giornata: Rovigo - Viadana (replica)

ore 04:50 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 2 (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione streaming offre agli appassionati la possibilità di seguire gli eventi sportivi ovunque si trovino. Il live streaming di Rai Sport HD è disponibile 24 ore su 24, garantendo l’accesso a tutta la programmazione trasmessa sul canale digitale.

Alle ore 15:00, su Rai Play Sport 1, sarà trasmessa in diretta la prova Elite Uomini della Coppa del Mondo di Ciclocross da Zonhoven, Belgio. La telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca, per raccontare ogni emozione della gara su un tracciato spettacolare e tecnico.

ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Coppa del Mondo - Zonhoven: Elite Uomini (diretta)

