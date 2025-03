Diretta Rai Sport Domenica 2 Marzo 2025 - Sci Alpino Kvitfjell / Kranjska Gora. Calcio Femminile Serie A

In vista del weekend, Domenica 2 Marzo 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione sportiva sulle reti generaliste Rai si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. La giornata di domenica su Rai 2 si apre alle 10:20 con il grande spettacolo dello sci alpino, con la diretta del Super G femminile della Coppa del Mondo 2024/25, in programma a Kvitfjell, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, mentre dalle piste ci saranno le interviste di Simone Benzoni. In studio, invece, spazio agli approfondimenti con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, pronti a commentare ogni dettaglio della gara.

Nel pomeriggio, alle 15:15, sempre su Rai 2, arriva un nuovo appuntamento con Rai Sport Live, la rubrica dedicata agli approfondimenti sportivi condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini direttamente dallo studio SR5 di Roma. Subito dopo, alle 15:25, sarà il momento del grande calcio femminile, con la diretta della sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la prima giornata della poule scudetto della Serie A Femminile 2024/25. Il match si disputerà allo stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, e vedrà le bianconere affrontare le giallorosse in un confronto che promette scintille. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, mentre dal bordocampo ci saranno Sara Meini e Martina Angelini per raccogliere interviste e analizzare il match. L’incontro rappresenta una tappa cruciale nella corsa al titolo, con la Roma determinata a espugnare il campo avversario per riaprire la lotta scudetto, mentre la Juventus cercherà la quindicesima vittoria stagionale per consolidare la sua posizione e lanciare un segnale alle dirette rivali, Inter compresa.

A fine giornata, spazio all’informazione con il TG Sport Sera, in onda alle 17:50, trasmesso in diretta dallo studio SR8 di Roma per aggiornare il pubblico su tutti gli eventi sportivi più rilevanti della giornata.

Il gran finale arriverà in seconda serata con La Domenica Sportiva... al 90°, in onda su Rai 2 alle 22:45. La storica trasmissione offrirà analisi e approfondimenti sul calcio e sugli altri sport, con il racconto delle partite attraverso immagini, dati, interviste e commenti dei protagonisti. In studio, Simona Rolandi sarà affiancata da una squadra d’eccezione composta da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. A seguire, dalle 00:30, andrà in onda L’Altra DS, condotta da Fabrizio Tumbarello, per chi vuole restare aggiornato fino a notte fonda.

ore 10:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



Calcio Femminile Serie A Ebay 2024/25 Poule scudetto #1: Juventus Women - Roma (diretta)

dallo stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

Novanta minuti di importanza capitale. Dopo il confronto dello scorso ottobre vinto dalla Juventus allo Stadium, davanti a oltre 33mila spettatori, e quello vinto a gennaio dalla Roma (primo e unico ko delle bianconere in campionato), domenica i riflettori della poule scudetto illumineranno il terzo atto della sfida infinita tra le due squadre che si sono spartite i trofei nelle ultime stagioni. Espugnare il ‘Pozzo-Lamarmora’ per riaprire la volata al titolo, questo l’obiettivo delle giallorosse, che si sono imposte in cinque degli ultimi otto scontri diretti. La Juve andrà invece a caccia del quindicesimo successo stagionale per mandare l’ennesimo messaggio alle inseguitrici, Inter compresa, che questo fine settimana riposerà.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 2 Marzo 2025

Si comincia all’alba, alle 06:00, con la replica della 20 km Skiathlon maschile dei Mondiali di Sci di Fondo, in programma a Trondheim, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi. Subito dopo, alle 07:00, spazio all’informazione sportiva con l’edizione mattutina del TG Sport, in diretta per aggiornare il pubblico sulle ultime notizie del mondo dello sport. Alle 07:30, gli appassionati di motori potranno seguire una nuova puntata della rubrica dedicata al Mondiale Rally, con il focus sulla tappa svedese, raccontata da Gianfranco Mazzoni. A seguire, alle 08:00, sarà il momento dello snowboard, con la differita della prima gara dello Slalom Gigante Parallelo della Coppa del Mondo, svoltasi a Krynica, in Polonia, con il commento di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

Alle 09:15, le telecamere si sposteranno sulle nevi slovene di Kranjska Gora, dove andrà in scena la prima manche dello Slalom maschile di Coppa del Mondo, con il commento di Davide Labate e Alberto Schieppati. Un’ora più tardi, alle 10:20, sarà invece il turno del Freestyle, con la diretta della prova di Aerials dalla tappa di Almaty, in Kazakistan, raccontata da Silvano Ploner. Alle 11:30, spazio a uno speciale del TG Sport, dedicato a Patrizio Oliva, prima di tornare sulle piste per il grande sci alpino: alle 11:50, appuntamento con il Super G femminile della Coppa del Mondo, in diretta da Kvitfjell, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, con le interviste di Simone Benzoni e l’approfondimento in studio con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

A mezzogiorno, sarà il turno della Combinata Nordica femminile, con la prova di Salto HS 105 in diretta dai Mondiali di Trondheim, con il commento di Nicola Sangiorgio. A seguire, alle 12:40, tornerà protagonista lo sci alpino con la seconda manche dello Slalom maschile di Kranjska Gora, sempre raccontata da Davide Labate e Alberto Schieppati. Il pomeriggio si aprirà alle 14:00 con un’altra emozionante gara di sci di fondo, la Skiathlon femminile 2x10 km dei Mondiali di Trondheim, con il commento di Nicola Sangiorgio. Poi, alle 15:20, andrà in onda Sportabilia, la rubrica dedicata allo sport e alle sue storie più affascinanti.

Alle 15:55, tornerà in scena la Combinata Nordica femminile, con la diretta della prova di fondo sui 5 km dai Mondiali norvegesi. Un’ora più tardi, alle 16:50, sarà trasmessa la replica della rubrica sul Rally di Svezia, seguita, alle 17:20, dalla differita della classica di ciclismo su strada Memorial Larciano, in programma a Larciano, in provincia di Pistoia, con il commento di Dario Tomassini. Alle 17:50, spazio alla Superlega di pallavolo maschile, con il match tra Mint Vero Volley Monza e Cisterna Volley, valido per la 22ª giornata, raccontato da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. In prima serata, alle 20:30, sarà la volta del basket di Serie A2, con la sfida tra Udine e Cantù, commentata da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol.

In seconda serata, alle 22:45, toccherà nuovamente al ciclismo, con la differita della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, storica gara belga, seguita dai commenti di Andrea De Luca e Alessandro Ballan. La notte sarà poi dedicata agli appassionati di sport invernali: alle 00:45 andrà in onda la sintesi della prova di salto con gli sci HS 105 maschile dai Mondiali di Trondheim, seguita alle 02:15 dalla replica della prima gara di Slalom Gigante Parallelo di Snowboard. A chiudere la lunga giornata, alle 03:30, la replica della prova di Aerials di Coppa del Mondo, e, infine, alle 05:00, l’ultima trasmissione dedicata alla Combinata Nordica femminile, con la prova di fondo sui 5 km, sempre dai Mondiali norvegesi.

ore 06:00 Sci Nordico. Mondiali Sci di Fondo: 20 km Skiathlon maschile (replica)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca; Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

ore 07:30 Automobilismo: Rally 2025 rubrica Rally Mondiale Svezia (replica)

da Varmland [Svezia]

da Krynica [Polonia]

da Kranjska Gora [Slovenia]

da Almaty [Kazakistan]

ore 11:50 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

da Trondheim [Norvegia]

da Kranjska Gora [Slovenia]

da Trondheim [Norvegia]

ore 15.55 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Combinata Nordica: Fondo 5 km femminile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

ore 17:20 Ciclismo 2025: Memorial Larciano (differita della giornata)

da Larciano [Pistoia]

da Monza

da Udine

da Kuurne [Belgio]

da Trondheim [Norvegia]

ore 03:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Aerials (replica)

ore 05:00 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Combinata Nordica: Fondo 5 km femminile (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Per chi desidera seguire le competizioni in qualsiasi momento della giornata, è disponibile 24 ore su 24 il live streaming di Rai Sport HD, che trasmette l’intera programmazione del canale, permettendo di non perdere neanche un minuto delle gare più emozionanti.

La giornata di eventi inizia alle 10:00 su Rai Play Sport 1, con la diretta della Coppa del Mondo di Freestyle, che vedrà protagonisti gli Aerials dalla tappa di Almaty, in Kazakistan. La telecronaca sarà affidata a Silvano Ploner, pronto a raccontare evoluzioni spettacolari e atterraggi al limite dell’equilibrio. Alle 11:30 su Rai Play Sport 2, sarà il turno dello snowboard, con la diretta della prova a squadre di SBX (Snowboard Cross) dalla Coppa del Mondo di Erzurum, in Turchia. La telecronaca sarà curata da Gianluca Gafforio e Gigi Carletti, che guideranno gli spettatori attraverso questa disciplina adrenalinica, dove velocità e strategia fanno la differenza. A mezzogiorno, su Rai Play Sport 1, andrà in scena un altro atteso appuntamento: la Combinata Nordica femminile ai Mondiali di Trondheim, con la prova di Salto HS 105. Il commento sarà affidato a Nicola Sangiorgio, che seguirà ogni dettaglio delle atlete in gara, pronte a sfidarsi sul trampolino norvegese.

Alle 13:00 su Rai Play Sport 3, tornerà protagonista lo snowboard, con la diretta della seconda gara del Gigante Parallelo della Coppa del Mondo di Krynica, in Polonia. Anche in questo caso, il racconto sarà nelle mani di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti, che accompagneranno il pubblico tra curve strette e duelli spettacolari fino al traguardo. Nel pomeriggio, alle 14:10 su Rai Play Sport 1, spazio al ciclismo, con la diretta della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle classiche del calendario belga, seguita con competenza da Andrea De Luca e Alessandro Ballan, pronti a commentare ogni attacco e fuga che caratterizzerà la corsa.

Infine, la giornata di streaming si chiuderà con un evento imperdibile per gli amanti degli sport invernali: alle 17:00 su Rai Play Sport 2, sarà trasmessa la diretta della gara di salto con gli sci HS 105 maschile dai Mondiali di Trondheim, sempre con il commento di Nicola Sangiorgio, per vivere in tempo reale le emozioni di una delle discipline più spettacolari degli sport nordici.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle: Coppa del Mondo - Almaty: Aerials (diretta)

da Almaty [Kazakistan]

Snowboard: Coppa del Mondo - Erzurum: SBX a squadre (diretta)

da Erzurum [Turchia]

Sci Nordico. Mondiali Trondheim Combinata Nordica: Salto HS 105 femminile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Snowboard: Coppa del Mondo - Krynica: Gigante Parallelo - gara 2 (diretta)

da Krynica [Polonia]

Ciclismo: Kuurne - Bruxelles - Kuurne (diretta)

da Kuurne [Belgio]

Mondiali di Sci Nordico: Salto con gli Sci - HS 105 maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

