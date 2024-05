Guida TV Sky Cinema e NOW: Capone, Giovedi 9 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nel mondo del crimine con "Capone", un biopic sul famoso gangster interpretato da Tom Hardy, affiancato da Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Il film racconta la storia di Al Capone, che, uscito dal carcere, ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Ufficiale e gentiluomo", un cult degli anni '80 che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol. Il film racconta la storia di Zack, un ribelle che si iscrive all'accademia per piloti di jet, dove si scontra con un sadico istruttore e inizia una love story con una ragazza del posto. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi rivivere l'avventura di "Ritorno al futuro - Parte II", il secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

Su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, c'è "Dolcissime", una delicata commedia di Francesco Ghiaccio che racconta la storia di tre ragazze derise per il loro aspetto che cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, non perdere "Baby Driver - Il genio della fuga", un action adrenalinico con Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx. Un giovane autista deve compiere un'ultima rapina prima di cambiare vita. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Everest", un'avventura mozzafiato sulla vetta del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due diverse spedizioni sfidano l'Everest, ma vengono sorprese da un'immane tempesta.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Come ti divento bella!", una brillante commedia con Amy Schumer e Michelle Williams sulla fiducia in se stessi. Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "Animal Kingdom", un avvincente dramma con Joel Edgerton e Guy Pearce ambientato a Melbourne, dove un giovane scopre che i suoi parenti sono criminali sanguinari. Su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "Il primo Natale", una commedia natalizia con Ficarra e Picone che porta spasso e allegria.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Un giorno da leone" e "Orlando". Scegli il tuo genere preferito e goditi una serata di intrattenimento con Sky Cinema!

Capone

Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ufficiale e gentiluomo

Due Oscar e due Golden Globe al cult anni '80 che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet. Durante il corso si scontra con un sadico istruttore e inizia un'impetuosa love story con una ragazza del posto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolcissime

Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Baby Driver - Il genio della fuga

Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx in un action a tutto gas. Un giovane asso del volante, autista di un boss della malavita, deve compiere un'ultima rapina prima di cambiare vita.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Everest

Avventura sulla vetta del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due differenti spedizioni sfidano l’Everest ma vengono sorprese da un’immane tempesta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come ti divento bella!

Amy Schumer e Michelle Williams in una brillante commedia sulla fiducia in se stessi. In seguito a un banale incidente, Renée si convince di essere avvenente come una modella.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Animal Kingdom

Premio della giuria al Sundance per un avvincente dramma con Joel Edgerton e Guy Pearce. Melbourne: l'orfano J. scopre che i suoi parenti sono criminali sanguinari, braccati dalla polizia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il primo Natale

Ficarra e Picone nella commedia natalizia campione d’incassi. Un sacerdote insegue il ladro che ha rubato una reliquia. Per magia, i due si ritrovano in Palestina alla nascita di Gesù.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un giorno da leone

Thriller con J.K. Simmons, Scott Caan e Frank Grillo. Per salvare il figlio dal riformatorio, un uomo accetta un incarico da un pericoloso criminale, ma l'imprevisto e' dietro l'angolo

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Orlando

Michele Placido nei panni di un uomo di vecchio stampo e di poche parole, insieme ad Angelica Kazankova, al suo debutto sullo schermo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)