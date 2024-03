Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e il fascino del calcio di provincia. L’edizione 2023-2024 vedrà ai nastri di partenza 60 squadre, suddivise in 3 gironi in base al criterio della territorialità. Non mancheranno le cosiddette nobili decadute: basti pensare alla Spal, al Benevento e al Perugia recentemente retrocesse in Serie C ma con un passato in Serie A, ma anche a squadre di assoluto blasone come Vicenza, Foggia, Pescara, Cesena, Padova, Triestina e Avellino. Arrivano dalla Serie D due squadre che assicureranno tanto entusiasmo, come il Catania e il Brindisi.

La grande novità della Serie C 2023-2024 sarà la presenza di 2 squadre Under 23: alla Juve Next Gen che già da qualche anno partecipa alla terza nazionale si aggiungerà infatti l’Atalanta Under 23, che disputerà il girone A del terzo campionato italiano. Realtà come Renate, Monterosi, Pergolettese e Picerno rappresentano invece piccoli comuni che cercano di fronteggiare con i loro mezzi realtà ben più strutturate.

I 3 gironi della Serie C prevedono 38 partite, suddivise nel girone d’andata e in quello di ritorno. Al termine della regular season, la prima squadra di ogni girone guadagnerà la promozione in Serie B, mentre per decretare la quarta promozione sarà necessario ultimare il lungo percorso dei playoff. Non mancheranno le emozioni anche per decretare le retrocessioni, con la formula dei playout che vedranno sfidarsi le squadre in partite di andata e ritorno.

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C!

SKY SERIE C NOW 2023/24 DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

L’INIZIATIVA – Grande appuntamento martedì 12 marzo al negozio flagship Sky di Padova di via Roma 119. Alle 17.30 tifosi e appassionati potranno incontrare i calciatori Filippo Delli Carri, Francesco Belli, Carmine Cretella e il capitano Antonio Donnarumma. Inoltre, all’interno del negozio, sarà esposto il trofeo della Coppa Italia-Serie C che Padova e Catania si contenderanno in finale. L’iniziativa è aperta a tutti e sarà un’occasione imperdibile per poter vedere la coppa e conoscere da vicino i calciatori “biancoscudati” che saranno disponibili per foto, autografi e per rispondere alle domande dei presenti

Sabato 9 marzo 2024, sarà una giornata densa di calcio con la Serie C NOW, dove diverse partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 16:15, nel Girone A, avremo l'incontro tra Pergolettese e Mantova, commentato da Pietro Scognamiglio su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Nel Girone B, nello stesso orario, si sfideranno Perugia e Ancona, con la telecronaca affidata a Sabino Palermo su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Sempre alle 16:15, nel Girone A, Trento giocherà contro Virtus Verona, con Marco Pagano alla telecronaca su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Alle 18:30, nel Girone A, Lumezzane affronterà Pro Patria, con la telecronaca di Andrea Consales su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Nello stesso orario, Pro Vercelli sarà opposta a Legnago Salus, con la voce di Matteo Occhiuto su Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

Domenica 10 marzo 2024, altre partite animeranno la Serie C NOW. Alle 14:00, nel Girone B, Torres sfiderà Virtus Entella con Cristiano Tognoli a commentare su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Nello stesso orario, Spal incontrerà Rimini, con Andrea Voria alla telecronaca su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Lucchese giocherà contro Olbia, con Andrea Calderoni a commentare su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Nel Girone C, Brindisi affronterà Giugliano, con Marco Pagano a commentare su Sky Sport 255 e in streaming su NOW.

Alle 16:15, nel Girone A, Giana Erminio sarà opposta a Padova, con Fabio Frabetti alla telecronaca su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Nel Girone C, Catania giocherà contro Potenza, con Biagio Liccardo a commentare su Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

Alle 18:30, nel Girone C, Benevento affronterà ACR Messina, con Luca Pellegrini alla telecronaca su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Nel Girone B, Pescara sfiderà Carrarese, con Peppe Di Giovanni a commentare su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Juventus Next Gen incontrerà Pontedera, con Andrea Di Staso alla telecronaca su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Arezzo giocherà contro Vis Pesaro, con Matteo Occhiuto alla telecronaca su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Nel Girone A, Triestina affronterà Alessandria, con Walter Topan a commentare su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Albinoleffe sarà opposta a Novara, con Alessio Colombo alla telecronaca su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Infine, alle 20:45, L.R. Vicenza sfiderà Arzignano V., con Matteo Viscardi alla telecronaca su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Nel Girone C, Crotone giocherà contro Latina, con Gioele Anni alla telecronaca su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Sorrento sarà opposta a Foggia, con Andrea Menon a commentare su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Audace Cerignola sfiderà Monopoli, con Riccardo Morelli alla telecronaca su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Nel Girone B, Fermana incontrerà Pineto, con Matteo Sfolcini a commentare su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Infine, nel Girone C, Virtus Francavilla affronterà Avellino, con Andrea Consales alla telecronaca su Sky Sport 256 e in streaming su NOW.

Lunedì 11 marzo 2024, la Serie C NOW concluderà la sua 31a giornata con le seguenti partite: Cesena contro Gubbio nel Girone B, con Andrea Menon alla telecronaca su Sky Sport 252 e in streaming su NOW; Juve Stabia contro Taranto nel Girone C, con Sabino Palermo a commentare su Sky Sport 253 e in streaming su NOW; Fiorenzuola contro Atalanta U23 nel Girone A, con Pietro Scognamiglio alla telecronaca su Sky Sport 254 e in streaming su NOW; Renate contro Pro Sesto nel Girone A, con Andrea Calderoni a commentare su Sky Sport 255 e in streaming su NOW; Sestri Levante contro Recanatese nel Girone B, con Walter Topan alla telecronaca su Sky Sport 256 e in streaming su NOW; Picerno contro Monterosi Tuscia nel Girone C, con Angelo Taglieri a commentare su Sky Sport 257 e in streaming su NOW e in streaming su NOW; e infine, Turris contro Casertana nel Girone C, con Biagio Liccardo alla telecronaca su Sky Sport 258 e in streaming su NOW.

SABATO 9 MARZO 2024

Ore 16:15 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Pergolettese vs Mantova

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio Ore 16:15 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Perugia vs Ancona

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 16:15 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Trento vs Virtus Verona

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Lumezzane vs Pro Patria

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Legnago Salus

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

DOMENICA 10 MARZO 2024

Ore 14:00 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Torres vs Virtus Entella

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Cristiano Tognoli Ore 14:00 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Spal vs Rimini

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Voria



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Voria Ore 14:00 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Lucchese vs Olbia

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 14:00 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Brindisi vs Giugliano

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano Ore 16:15 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Padova

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabio Frabetti Ore 16:15 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Catania vs Potenza

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Benevento vs ACR Messina

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Pescara vs Carrarese

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Pontedera

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Di Staso Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Arezzo vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Triestina vs Alessandria

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan Ore 18:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Novara

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Crotone vs Latina

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Sorrento vs Foggia

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Menon Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Monopoli

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Fermana vs Pineto

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Virtus Francavilla vs Avellino

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales

LUNEDI 11 MARZO 2024

Ore 20:30 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Cesena vs Gubbio

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Menon Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Juve Stabia vs Taranto

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Fiorenzuola vs Atalanta U23

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone A: Renate vs Pro Sesto

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone B: Sestri Levante vs Recanatese

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Picerno vs Monterosi Tuscia

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri Ore 20:45 Serie C NOW 31a Giornata Girone C: Turris vs Casertana

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo

